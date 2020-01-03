Рудковская в черном платье и диадеме вышла на лед в свой день рождения

Светская львица даже в особенный день пришла поддержать мужа. Ее поздравили не только поклонники и друзья, но и 11 тысяч зрителей ледового шоу.

Яна Рудковская является одной из самых известных медийных персон в российском шоу-бизнесе. Ко всему прочему, она продюсер Димы Билана и жена фигуриста Евгения Плющенко. Блондинка в прошлом году стала звездой реалити «ЯнаСупер», показав обратную сторону своей жизни. У нее появилось еще больше фанатов, но также и больше хейтеров. А 2 января она отпраздновала юбилей — 45 лет. Уже по традиции девушка отметила это событие на ледовом шоу своего мужа.

В этом году Плющенко представил публике красочную постановку «Золушка». Рудковская помогала ему создать сказочный спектакль. На льду спортсмен выступил блестяще, как и его сын Александр. Примечательно, что именинница тоже вышла на лед. Ее поздравил муж, который вручил букет цветов, а также артисты и 11 тысяч зрителей. Яна уверенно держалась на коньках. Она была облачена в черное платье с кружевной юбкой и пышными рукавами. А на ее голове красовалась диадема.

«Спасибо за поздравления, я очень счастлива , что с каждым годом у меня все больше и больше поздравлений и друзей ! А за эти 6 новогодних дней мой Инстаграм бьет все рекорды ( 52 млн просмотров моей страницы). Я рада такому интересу к нашим шоу и к нашей семье», — отметила продюсер.

К слову, дома она тоже отметила свой день рождения. Рудковская позировала у елку в пышном платье с перьями и шлейфом. В таком наряде она смотрелась как настоящая особа королевских кровей. Поклонники восхитились ее изящным образом. «Вау, как красиво! Потрясающая», «Шикарный наряд», «Вы прекрасно выглядите, так держать», «Ваууу, Яна кататься умеет? Только за это ставлю класс!», «Красиво! Молодец», — прокомментировали фото пользователи.