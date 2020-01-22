Рудковская признала себя «сценической мамой» и вступилась за «забытого» Билана

В Сети наблюдается дружеский спарринг с обидными подколами двух очень влиятельных персон шоу-бизнеса. На этот раз схлестнулись продюсер Яна Рудковская и концертный директор ряда артистов Табриз Шахиди.

Началось с того, что последний опубликовал в Telegram свой топ-10 самых продаваемых артистов на новогодних корпоративах минувшего сезона. Туда вошли Агутин, Меладзе, Гагарина, Темникова, группы «Ленинград», «Иванушки Int.» и другие. Судя по всему, после этого на мужчину в социальной сети посыпались обвинения, что кого-то из явных фаворитов он забыл включить в список.

Шахиди сделал большой пост, в котором написал, что эту массовую истерику затеяла «сценическая мама» одного из забытых артистов.

«Ивент-индустрия — это вам не «купленные» радиопремии. Здесь все на ладони: в прошлом году лидировали одни, в этом году другие. В 2020 снова будете в фаворитах», — резюмировал Табриз, отметив, что со всеми дружит и ни на кого не обижается.

Через несколько дней на этот пост отреагировала Яна Рудковская, которая в своей публикации сразу рассекретила, что «сценическая мама» — это она (для Димы Билана, очевидно, который не попал в топ, — Прим. авт.), и ей нравится носить данный титул. Женщина обвинила Шахиди в том, что он «хвалит свое болото», то есть выпячивает вперед артистов, которые с ним работают, а остальных как бы не замечает.

«Желаю и тебе когда-нибудь обрести такое сценические «отцовство», если, конечно, окончательно не затянет тебя твой «загадочный мир», который ты так пылко нахваливаешь… — написала Рудковская в Telegram. — Сны у всех бывают разные, и по своим снам судить о том, что и сколько снится другим, по меньшей мере, легкомысленно. Тем более, когда в твоем «владении» что-то около 1 процента рынка».

Уколов бизнесмена в самое больное место, Яна закончила пост на нежной ноте, «обняв» оппонента и послав ему смайлик в виде сердечка. Вот такая то ли дружба, то ли война в мире продюсеров: каждый кулик защищает свое болото.