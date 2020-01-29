«Все лаконично»: Смехова в джинсах скинни и сапогах-казаках посетила выставку

Алика Смехова в недавнем интервью намекнула, что у нее появился новый возлюбленный. Несколько лет назад у нее закончились отношения с бизнесменом, от которого она родила сына Макара. Также у нее есть 19-летний сын Артем от бывшего мужа Николая. Поклонники недоумевают, почему у артистки столько неудач в личной жизни, так как в 51 год она выглядит молодо.

Смехова всегда ухаживает за собой и может похвастаться стройной фигурой. Ко всему прочему, она любит носить платья и другие женственные образы. А на днях актриса посетила выставку Сальвадора Дали. Вслед за Ксенией Собчак она решила увидеть работы великого художника. Для выхода в свет Алика выбрала удобный повседневный образ. Она облачилась в джинсы скинни. И показала, что их актуально сочетать с белой блузкой свободного кроя и сапогами-казаками.

Поклонникам понравился образ знаменитости. «Стильно! Сапожки-казачки и джинса», «Как всегда неотразима», «Прекрасно выглядите», «Алика, на этой выставке ты главный экспонат», — стали комментировать снимки подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила наряд Смеховой стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Образ Алики повседневный, удобный с элементами стиля вестерн, а именно джинсы, сапоги-казаки, блуза из натуральной ткани. Все лаконично, в минималистической манере. Если честно, я не в восторге от данного образа. Он выглядит каким-то не заверенным и абсолютно не ситуативным. Ведь главное при комплектации лука ситуация, мероприятие, которое мы собираемся посетить. Стиль образа должен быть в едином стиле со стилем мероприятия. Алика на выставке Сальвадора Дали. Манера его живописи сюрреалистическая. Я не увидела даже намека на сюрреализм в образе Алики. Можно было даже к этому образу прикрепить брошь в манере Эльзы Скиапарелли и Сальвадора Дали в виде губ или глаза, бабочки или большой мухи. Можно было обыграть. Для меня образ не интересный и не в тему», — поделилась мнением эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. В качестве главных направлений своей профессиональной деятельности указывает работу по определению персонального стиля, шопинг-сопровождение и ориентирование в применении модных тенденций в персональном стиле клиента. Тимиряева окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению «Имиджелогия».