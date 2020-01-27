51-летняя Алика Смехова намекнула на изменения в личной жизни

Алика Смехова была замужем четыре раза. А несколько лет назад у нее закончились отношения с бизнесменом, от которого она родила сына Макара. Имя этого мужчина она хранит в тайне. Также у нее есть 19-летний сын Артем от бывшего мужа Николая. 51-летняя артистка старается все свободное время посвящать наследникам. О личной жизни она говорит очень редко.

Однако в новом интервью Алика описала идеальные семейные отношения. По ее мнению, супруги должны быть друзьями, а вот от роли диктатора и подчиненного стоит отказаться. Она призналась, что ее идеальный мужчина должен обладать умом, достоинством, великодушием, духовной силой, стержнем и добротой.

«Своего мужчину вижу тоже сильным. Он должен быть богат духовно, а еще важно умение держать слово. А уж если он будет ещё и сильнее меня, тогда готова сказать „браво“ и преклониться. Возможно ли это и находится ли рядом такой человек? Вы знаете, у меня есть подозрение, что — да!» — неожиданно призналась Смехова.

Поведала звезда и том, чем увлекаются ее наследники. Как оказалось, старший сын Смеховой пошел по ее стопам и связал жизнь с творчеством. Правда, он решил стать рэпером. «Пишет тексты, выступает, записывает треки и довольно хорошо известен под ником OBRAZ. У него уже достаточно большая аудитория, и мне кажется, что именно в этом его увлечении продолжение нашей династии», — поделилась Алика.

Со своим наследником артистка, по ее словам, даже советуется. А 12-летний Макар занимается джиу-джитсу, а также любит читать стихи. Парня, к слову, тоже тянет к музыке. По словам Алики, он играет на фортепиано и даже недавно выучил «Богемскую рапсодию», об этом пишет издание «7 Дней».