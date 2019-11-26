Алика Смехова стала «киномамой» года

Актриса театра и кино, певица и телеведущая Алика Смехова удостоилась премии Supermama– 2019 в номинации «Кино».

Награда досталась звезде, которая в одиночку воспитывает двоих сыновей в условиях плотного рабочего графика. Об этом сообщает специальный корреспондент Teleprogramma.pro с места событий. Премия Supermama, приуроченная к празднованию Дня Матери в России, проводится в четвёртый раз.

В качестве приза Смехова получила корону и сертификат на косметические процедуры.

Напомним, старший сын артистки учится в университете им. Плеханова, сочиняет и исполняет рэп. Младший – ученик 6-го класса школы, он увлекается бразильской борьбой, джиу-джитсу, а также берет уроки игры на фортепьяно.

Как писала Teleprogramma.pro, больше детей Алика Смехова не планирует, свою «программу по материнству» она считает выполненной.