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В молодежном стиле: Смехова отметилась на фото с 19-летним сыном

51-летняя актриса одета по модным летним тенденциям. А ее наследник учится на факультете международной экономики.

В молодежном стиле: Смехова отметилась на фото с 19-летним сыном
Алика Смехова Фото: Борис Кудрявов/"ЭГ")

51-летняя Алика Смехова отметилась на фото с 19-летним сыном Артемом. Напомним, что крестной мамой старшего наследника артистки стала Ольга Кабо. Примечательно, что в кадре знаменитость позирует в джинсовых мини-шортиках и футболке. Актриса старается не отставать от моды, заботясь о своем внешнем виде.

«У меня своя система питания, определенный режим дня. Занимаюсь йогой, плаваю. Конечно, мне повезло — у меня хорошие гены. Но и определенный образ жизни, который я веду последние десять лет, мне очень помогает быть здоровой и привлекательной», — делилась Алика Смехова в интервью Teleprogramma.pro.

Алика Смехова с сыном. (Фото: Instagram.com/alika_smekhova)

По словам актрисы, ее старший сын Артем, которому в мае исполнилось девятнадцать лет, учится на втором курсе Плехановского института. Кроме того, юноша пробует себя в качестве рэп-исполнителя: записывает треки, сам придумывает музыку и тексты.

Также Алика воспитывает одиннадцатилетнего Макара, он окончил пятый класс. мальчик увлекается бразильской борьбой, джиу-джитсу, а также берет уроки игры на фортепиано.

«Это совершенно разный возраст, и сейчас сложно с ними с двумя, чувствуется разница в возрасте. Раньше было проще, когда они были маленькие. Но думаю, что через несколько лет они сравняются», — отметила Смехова.

Алика уверена, что в большинстве случаев артисты не хотят, чтобы их дети выбирали ту же стезю. Считая, что это очень непостоянная и зависимая профессия. При этом актриса подметила, что ее Артем, хоть и увлекается творчеством, все же совмещает музыку с другими интересами — получает основную профессию. Юноша выбрал факультет международной экономики.

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Алика Смеховазвездные детиМини-шортымода и стиль

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В молодежном стиле: Смехова отметилась на фото с 19-летним сыном
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