Звездный стиль

«Очень удачный образ»: стилист восхитилась необычным кожаным платьем Собчак

Телеведущая посетила премьеру второй части «Содержанок» в дерзком наряде. Ольга Трофимова его оценила.

«Очень удачный образ»: стилист восхитилась необычным кожаным платьем Собчак
Ксения Собчак. фото: globallookpress.com/

Ксения Собчак большую часть января провела на курорте. Она отдыхала с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном на Мальдивах. Светская львица занималась йогой и даже не побоялась предстать в купальнике на одном пляже с Глюкозой, которая обладает точеной фигурой. А на днях телеведущая вернулась из отпуска и сразу окунулась с головой в светскую жизнь.

В Москве состоялась премьера второй части «Содержанок». Режиссером нашумевшей картины выступил Богомолов, поэтому он не мог пропустить такое событие. Мужчина пришел на показ вместе с женой. Константин подстригся и облачился в пиджак с запахом на одной пуговице, а белая рубашка подчеркнула его загорелую кожу. Собчак тоже выбрала темную цветовую гамму. Она позировала в кожаном платье, напоминающем пальто с глубоким декольте. Туфли-лодочки и аксессуары завершили образ.

Поклонники неоднозначно отнеслись к наряду звезды. Они посчитали, что платье выглядела дерзко. Специально для портала Teleprogramma.pro поделилась своим мнение моб образе Собчак профессиональный имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Яркость, харизма, сексуальность и сила — все это демонстрирует нам Ксения Анатольевна в данном образе. Одним словом, настоящая дива или классик-драматик по классификации типажей Двин Ларсон. В данном образе у нас доминируют драматические черты, благодаря тому, что цвет она выбрала черный. Тем более, черный цвет, прочтенный в коже, — это сексуальная, фееричная драма. Очень удачный образ. На пару она с мужем выбрала черный цвет в ярком и таком необычном прочтении», — высказалась эксперт.

Добавим, что также премьеру посетила Дарья Мороз, которая сыграла в картине одну из главных ролей. Примечательно, что актриса является бывшей женой Богомолова.

Справка Teleprogramma.proОльга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.

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«Очень удачный образ»: стилист восхитилась необычным кожаным платьем Собчак
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