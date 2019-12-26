Звездный стиль

Кети Топурия облачилась в платье свободного кроя на фоне слухов о беременности

Певица продолжает интриговать поклонников.

Кети Топурия облачилась в платье свободного кроя на фоне слухов о беременности
Кети Топурия. фото: globallookpress.com/

Кети Топурия пережила тяжелое расставание с рэпером Гуфом. Поклонники до последнего верили, что певица простит ему измену, но чуда не произошло. Более того, этим летом певица перестала скрывать свой роман с новым избранником. У девушки завязались отношения с дипломатом Львом Деньговым. Они пока не живут вместе, но уже познакомились с детьми друг друга и вместе ездили в отпуск.

Примечательно, что некоторое время назад поклонники заметили, что Топурия стала облачаться в объемные наряды, которые позволяют скрыть изменения в фигуре. Это навело их на мысль, что певица беременна. Сама девушка пока официальных заявлений не делала. Более того, накануне она предстала в новом образе. Кети для праздничного мероприятия облачилась в белоснежное платье на пуговицах свободного кроя. Наряд напоминал плащ оверсайз, который снова скрыл фигуру певицы. В одном из его карманов торчали длинные перья.

Образ артистка дополнила прозрачными босоножками и каффами. Волосы она собрала в высокий пучок, чтобы оголить шею. Макияж в нюдовых тонах подчеркнул красоту знаменитости. Многие поклонники пришли в восторг от образа. При этом некоторые снова пришли к выводу, что Топурия, возможно, ждет ребенка. «На стиле», «Как всегда великолепна и безупречна», «Большая модница», «Кажется или животик выпирает?», «Надеюсь, что беременна! Красотка», — стали комментировать пост подписчики.

Напомним, что Кети любит экспериментировать с имиджем. Она чаще всего облачается в элегантные платья, подчеркивающие женственные изгибы ее тела. Именно поэтому поклонников смущают объемные наряды артистки, которые теперь она предпочитает носить. От первого брака с Львом Гейхманом у нее подрастает дочка Оливия. Теперь некоторые фанаты считают, что певице стоит подарить наследнице братика или сестренку.

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Кети Топурия облачилась в платье свободного кроя на фоне слухов о беременности
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