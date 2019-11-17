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Кети Топурия светится от счастья рядом с новым возлюбленным

Певица все чаще публикует фото с Львом Деньговым.

Кети Топурия светится от счастья рядом с новым возлюбленным
Кети Топурия. Фото Global look press.

Кети Топурия перестала скрывать от публики своего бойфренда дипломата Льва Деньгова. Слухи о том, что у них роман появились в конце лета. Да и сама звезда подливала масла в огонь, размещая в личном блоге фотографии с неким мужчиной.

Однако в кадр почему-то никак не попадало лицо бойфренда: то виднелось его плечо, то только губы и нос… Но, видимо, час икс настал, Топурии надоело прятаться, и она наконец-то продемонстрировала любимого.

Слухи подтвердились – мужчиной, которому Кэти бесконечно клялась в любви в Instagram, оказался Лев Деньгов. Известно, что в прошлом молодого человека именовали Павлом Гузбандом, и строил он карьеру музыканта в Белоруссии. Однако потерпел крах на этом поприще и решил начать жизнь заново – поменял род деятельности, став дипломатом, а заодно и имя.

Известно, что мужчина был дважды женат. Обе супруги подарили ему наследников. Вторую жену он, якобы, оставил после перенесенного семейного несчастья. Женщина родила ему ребенка, который заболел и умер.

Возможно именно этот сомнительный момент в биографии бойфренда заставил Кети отключить комментарии к посту о нем. Впрочем, полная смена имени тоже характеризует Деньгова, как не самого стандартного человека.

А как считаете вы, изменение имени может помочь человеку расстаться с прошлым?

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Кети ТопурияКети Топурия и Лев ГейхманКэти Топурия
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Кети Топурия светится от счастья рядом с новым возлюбленным
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