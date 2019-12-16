Звездный стиль

Космическая леди: Топурия испортила фигуру необычным платьем-оригами

Певица предстала в броском сценическом образе.

Космическая леди: Топурия испортила фигуру необычным платьем-оригами
Кети Топурия. фото: globallookpress.com/

Кети Топурия является настоящей модницей. Она не боится представать на сцене в необычных и порой экстравагантных образах. Но все же большинство нарядов, которые певицы выбирает, подчеркивают ее женственную фигуру. Так на днях она примерила объемное платье, состоящее из рюш. Наряд хоть и выглядел странно, но подчеркнул ее стройную фигуру и длинные ноги. Перед новогодними праздниками артистке приходится много работать, а следовательно менять разные образы.

Так накануне 33-летняя Кети показала новое фото, доказывающее, что она не боится смелых решений и что все наряды ей к лицу. Для очередного выступления на сцене она примерила белое платье. Оно было не только ультракороткое, но также обнажило ее плечи и ноги. Но главной изюминкой наряда стал его необычный геометрический дизайн. Подол и корсаж платья был сделан в стиле полиагональ, который применяют в графическом дизайне. Также наряд напоминал белый конструктор-«змейку» или бумажную фигурку оригами.

Поклонники пришли в восторг от ее оригинального образа. «Обожаю ваш стиль», «Бумажная фея», «Я бы покрутил, этот кубик рубик», «Платье из оригами? Оригинально», «Бомбическое», «Это для новой песни „Lego-girl“», «О, платье из клипа с центром (хип-хоп-группа Centr. — прим. ред.) „Далеко“ 16 года, у вас еще там губы синие были», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что Топурия действительно уже надевала это платье для съемок клипа. В последнее время артистка стала часто прибегать к нарядам, которые уже носила. Так на «Песне года» она появилась в длинное вечернем платье, которое надевала на вечеринку телеканала «МУЗ-ТВ» еще в прошлом месяце.

фото: кадр из клипа «Далеко»
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Космическая леди: Топурия испортила фигуру необычным платьем-оригами
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