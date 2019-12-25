Звездный стиль

«Две принцессы»: Топурия в платье лимонного цвета снялась с четырехлетней дочерью

Певица устроила праздничную фотосессию.

«Две принцессы»: Топурия в платье лимонного цвета снялась с четырехлетней дочерью
Кети Топурия. фото: globallookpress.com/

Кети Топурия не боится представать на сцене в необычных и порой экстравагантных образах. Но все же большинство нарядов, которые певица выбирает, подчеркивают ее женственную фигуру. В последнее время она, как и другие звезды, едва успевает сниматься в новогодних передачах и участвовать в концертах. Чаще всего артистка отдает предпочтение коротким платьям, которые подчеркивают ее длинные ноги.

Так Кети поступила и на днях, когда приняла участие в праздничной фотосессии с дочкой Оливией. Девочке уже четыре года. Многие отмечают, что она растет копией своей мамы. Другие видят в девочке черты лица ее отца бизнесмена Льва Гейхмана. Для съемки певица облачилась в мини-платье лимонного цвета с объемными рукавами, которые в моде в этом сезоне. Нюдовый макияж и сережки-кольца завершили образ;

Наследница артистки позировала в розовом платье с прозрачным верхом и рисунком в виде алого сердца. Девочка также распустила кучерявые волосы, которые украсила заколкой в форме бабочки.

Некоторые поклонники пришли в восторг от фотосессии. Многие одарили маму и дочку комплиментами. При этом ранее появились слухи, что Кети ждет ребенка от нового возлюбленного — дипломата Льва Деньгова. Но на этот раз наряд подчеркнул ее стройную фигуру, развеяв слухи. «Такие милашки», «Красотки», «Загляденье», «Копия мамы», «Две принцессы», «На этом фото прекрасно все», «Какое платье нереальное», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что в последнее время Топурия облачалась в объемные наряды, которые позволяют скрыть изменения в фигуре. Но похоже, что пока пополнения в семье звезды не намечается. Пока певица живет со своей мамой, но в скором будущем планирует переехать в отдельное жилье.

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Звездные детиЗвездный стильКети Топурия
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«Две принцессы»: Топурия в платье лимонного цвета снялась с четырехлетней дочерью
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