«Две принцессы»: Топурия в платье лимонного цвета снялась с четырехлетней дочерью

Кети Топурия не боится представать на сцене в необычных и порой экстравагантных образах. Но все же большинство нарядов, которые певица выбирает, подчеркивают ее женственную фигуру. В последнее время она, как и другие звезды, едва успевает сниматься в новогодних передачах и участвовать в концертах. Чаще всего артистка отдает предпочтение коротким платьям, которые подчеркивают ее длинные ноги.

Так Кети поступила и на днях, когда приняла участие в праздничной фотосессии с дочкой Оливией. Девочке уже четыре года. Многие отмечают, что она растет копией своей мамы. Другие видят в девочке черты лица ее отца бизнесмена Льва Гейхмана. Для съемки певица облачилась в мини-платье лимонного цвета с объемными рукавами, которые в моде в этом сезоне. Нюдовый макияж и сережки-кольца завершили образ;

Наследница артистки позировала в розовом платье с прозрачным верхом и рисунком в виде алого сердца. Девочка также распустила кучерявые волосы, которые украсила заколкой в форме бабочки.

Некоторые поклонники пришли в восторг от фотосессии. Многие одарили маму и дочку комплиментами. При этом ранее появились слухи, что Кети ждет ребенка от нового возлюбленного — дипломата Льва Деньгова. Но на этот раз наряд подчеркнул ее стройную фигуру, развеяв слухи. «Такие милашки», «Красотки», «Загляденье», «Копия мамы», «Две принцессы», «На этом фото прекрасно все», «Какое платье нереальное», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что в последнее время Топурия облачалась в объемные наряды, которые позволяют скрыть изменения в фигуре. Но похоже, что пока пополнения в семье звезды не намечается. Пока певица живет со своей мамой, но в скором будущем планирует переехать в отдельное жилье.