ЗВЕЗДЫ

Кети Топурия спровоцировала слухи о беременности от нового возлюбленного

Telegram-каналы сообщили, что певица ждет ребенка.

Кети Топурия спровоцировала слухи о беременности от нового возлюбленного
Кети Топурия. фото: globallookpress.com/

Кети Топурия летом перестала скрывать, что обрела новую любовь. После романа с рэпером Гуфом, который в итоге закончился расставанием, певица стала встречаться с дипломатом Львом Деньговым. По словам девушки, они познакомились на вечеринке в честь дня рождения Льва, где она выступила, а также тогда они пообщались в гримерке. После нескольких недель телефонных разговоров, они стали видеться и их чувства переросли во что-то большее.

У Кети есть дочка от первого брака Оливия. У ее нового избранника есть дочка и сын от прошлых отношений. Артистка уже успела познакомиться с ними. В последнее время она много работает, поэтому часто оставляет в Сети любовные послания для возлюбленного. Примечательно, что в Сети появились слухи, что певица беременна от Деньгова. Telegram-канал «Только никому» сообщил, что на одном из последних концертов у нее был заметен небольшой животик.

Ко всему прочему, все чаще Топурия предстает в очень объемных нарядах, которые позволяют скрывать изменения в фигуре. Сама певица всегда обладала стройными ногами и осиной талией, но теперь предпочитает прятать достоинства в экстра-объемных платьях. Пока ни сама артистка, но ее близкие не комментируют слухи.

Отметим, что солистка группы «А’Студио» все чаще публикует фото с возлюбленным. Пока она живет с дочкой вместе с мамой в одном доме, но планирует в скором времени перебраться в отдельное жилье. По всей видимости, звезда хочет жить со своим избранником. Пока в Сети обсуждают ее возможное интересное положение, девушка активно гастролирует и снимается в новогодних передачах. Поклонники надеются, что скоро Кети прояснит ситуацию. Многие искренне желают ей счастья.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

беременность и родыЗвездные детиКети ТопурияЛев Деньгов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кети Топурия спровоцировала слухи о беременности от нового возлюбленного
Интересно?
Поделись с друзьями: