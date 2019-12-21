Кети Топурия спровоцировала слухи о беременности от нового возлюбленного

Кети Топурия летом перестала скрывать, что обрела новую любовь. После романа с рэпером Гуфом, который в итоге закончился расставанием, певица стала встречаться с дипломатом Львом Деньговым. По словам девушки, они познакомились на вечеринке в честь дня рождения Льва, где она выступила, а также тогда они пообщались в гримерке. После нескольких недель телефонных разговоров, они стали видеться и их чувства переросли во что-то большее.

У Кети есть дочка от первого брака Оливия. У ее нового избранника есть дочка и сын от прошлых отношений. Артистка уже успела познакомиться с ними. В последнее время она много работает, поэтому часто оставляет в Сети любовные послания для возлюбленного. Примечательно, что в Сети появились слухи, что певица беременна от Деньгова. Telegram-канал «Только никому» сообщил, что на одном из последних концертов у нее был заметен небольшой животик.

Ко всему прочему, все чаще Топурия предстает в очень объемных нарядах, которые позволяют скрывать изменения в фигуре. Сама певица всегда обладала стройными ногами и осиной талией, но теперь предпочитает прятать достоинства в экстра-объемных платьях. Пока ни сама артистка, но ее близкие не комментируют слухи.

Отметим, что солистка группы «А’Студио» все чаще публикует фото с возлюбленным. Пока она живет с дочкой вместе с мамой в одном доме, но планирует в скором времени перебраться в отдельное жилье. По всей видимости, звезда хочет жить со своим избранником. Пока в Сети обсуждают ее возможное интересное положение, девушка активно гастролирует и снимается в новогодних передачах. Поклонники надеются, что скоро Кети прояснит ситуацию. Многие искренне желают ей счастья.