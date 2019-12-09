Стильно и лаконично: невестка Пугачевой надела жакет на голое тело

22-летняя Алена Краснова согласилась позировать без лифа ради модного снимка. Невестка Аллы Борисовны предстала перед объективом фотокамеры в стильном и лаконичном образе, накинув жакет на голое тело. Знаменитость продемонстрировала соблазнительные округлости, добавив к образу ожерелье.

Супруга Никиты Преснякова отдала предпочтение стилю total black, заправив брюки классического кроя в высокие сапоги. В макияже возлюбленная музыканта сделала акцент на губы, подкрасив их алой помадой. Не забыла модель о тенях для век, туши и подводке, получив эффект «смоки айс». Сама Алена не скрывает: она покупает косметику в масс-маркете. По словам девушки, она не видит смысла переплачивать за бренд, если доступный аналог не отличается от люксовой продукции.

больше по теме Невестка Орбакайте с мужем по традиции отметит Новый год на даче О своих планах на зимние каникулы Алена Краснова поделилась с подписчиками в Instagram.

При этом одеваться Краснова предпочитает в ГУМе. Не так давно вместе с подругой невестка Пугачевой побывала на шопинге, заглянув в один из бутиков. Супруга Никиты Преснякова уже показывала подписчикам новый зимний комбинезон с мехом на капюшоне. Модель призналась, что обязательно возьмет его в поездку, когда они с мужем отправится в горы, чтобы покататься на сноуборде.

Ранее возлюбленная музыканта уточнила, что этот Новый год они по традиции отпразднуют за городом. Алена Краснова вместе с супругом устроят вечеринку на бывшей даче Примадонны отечественного шоу-бизнеса. Алла Борисовна доверила Никите Преснякову приглядывать за особняком на Истре.