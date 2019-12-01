Словно снегурочка: невестка Пугачёвой обновила гардероб зимним комбинезоном

Супруга Никиты Преснякова призналась, что с нетерпением ждет того момента, когда они с мужем поедут в горы и встанут на сноуборд.

22-летняя возлюбленная музыканта Никиты Преснякова — Алена Краснова приняла участие в новой импровизированной фотосессии в подмосковном городе Солнечногорск. Невестка Аллы Борисовны обновила гардероб зимним комбинезоном с белым меховым капюшоном. Девушка прогулялась по местным улицам, признавшись, что с появлением первого у снега у нее наконец-таки появилось предновогоднее настроение. Кроме того, возлюбленная музыканта призналась, что в предвкушении надвигающийся праздников обдумывает планы, связанные с зимними каникулами. По словам модели, она с нетерпением ждет момента, когда сможет отправиться в горы вместе с мужем.

больше по теме Без гламура: невестка Орбакайте ходит по бывшей даче Пугачевой в вязаных носках и пижамных штанах Свой уикенд Алена Краснова провела в загородном доме на Истре.

«Вообще, раньше я недолюбливала зиму, но как только открыла для себя сноуборд, все кардинально изменилось», — отметила Алена, добавив, что обязательно возьмет с собой в поездку новый утепленный комбинезон.

Напомним, стой свой уикенд супруга Никиты Преснякова провела на бывшей даче Аллы Борисовны. Сама Пугачёва обосновалась в подмосковной деревне Грязь вместе с шоуменом Максимом Галкиным и шестилетними двойняшками Гарри и Лизой. Примадонна отечественного шоу-бизнеса доверила старшему внуку особняк на Истре, попросив сына Кристины Орбакайте приглядывать за домом. По словам Красновой, когда с мужем долгое время не ездят за город, она начинает скучать по размеренной жизни вне мегаполиса, тишине и покое.