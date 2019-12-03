«Отправимся в горы»: невестка Орбакайте поделилась планами на отпуск с Пресняковым

Алена Краснова настаивает на том, чтобы муж проводил разминку и тренировку дома, в том случае, если им не удается сходить в спортзал.

22-летняя Алена Краснова поделилась планами на зимние каникулы. По словам модели, с появлением первого снега у нее наконец-то появилось предновогоднее настроение. Кроме того, невестка Кристины Орбакайте призналась, что уже давно пребывает в предвкушении надвигающихся праздников. Супруга музыканта Никиты Преснякова заверила, что раньше недолюбливала зиму, отдавая предпочтение более теплому времени года. Однако все изменилось, когда девушка впервые встала на сноуборд. Возлюбленная певца призналась, что она с нетерпением ждет открытия нового сезона.

«Мы обязательно отправимся в горы», — поделилась Алена своими планами на отпуск с Пресняковым.

В преддверии зимних каникул Алена Краснова стала посещать спортзал. Модель следит за тем, чтобы и Никита не пропускал ежедневных тренировок даже в те дни, когда они остаются дома. В подтверждение своих слов невестка Кристины Орбакайте опубликовала в Stories свежий снимок, запечатлев в кадре возлюбленного, демонстрирующего спортивную форму.

«Сегодня решили позаниматься дома. Подготовка к отпуску полным ходом», — добавила супруга музыканта.

Ранее модель говорила о том, что начинает скучать по их уединенному отдыху на природе, когда они с Никитой редко ездят за город. Алена вместе с мужем присматривают за бывшей дачей Примадонны на Истре. Сама Алла Борисовна с мужем Максимом Галкиным и шестилетними двойняшками Гарри и Лизой обосновалась в подмосковной деревне Грязь.