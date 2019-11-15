«Грех сидеть дома»: невестка Пугачёвой не поскупилась на обновки

Возлюбленная Никиты Преснякова не привыкла экономить на себе: будучи моделью, девушка отдает предпочтение брендовым и дизайнерским нарядам. Свой уикенд невестка Аллы Борисовны решила посвятить шопингу, отправившись за покупками вместе с близкой подругой. По словам Алены, она просто не смогла усидеть дома, решив немного прогуляться благодаря редкой солнечной погода. Краснова не стала экономить на обновках, заглянув в один из столичных бутиков. Судя по геолокации в Instagram супруги музыканта она отоварилась в ГУМе.

«В такую погоду грех сидеть дома», — резюмировала возлюбленная Никиты Преснякова.

Сам певец сопровождать жену на шопинге не смог, в силу занятости и концертной деятельности. Невестка Пугачёвой не скрывает: помимо дорогой брендовой косметики она также пользуется и более доступной продукцией, которая по качеству ничем не отличается от люксовой. Возлюбленный Алены не стесняет девушку в тратах, организовывая для себя и жены романтические поездки. Так, этим летом годовщину свадьбу старший внук Аллы Борисовной отпраздновал в одном из дубайских ресторанов. Вернувшись в Москву после каникул модель призналась, что ей пришлось привыкнуть к акклиматизации и пасмурной погоде, свойственной для октября.

Сам Никиты Пресняков в недавнем интервью объяснил, почему после учебы в Штатах он принял решение остаться на родине. Сын Кристины Орбакайте сослался на создание группы Multiverse и появлении жены.