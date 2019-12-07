Звездный стиль

Уставшая, но красивая: Гагарина предстала на публике в «золотом» мини-платье

Певица стала гостьей концерта «Песня года», где побывал и корреспондент Teleprogramma.pro.

Уставшая, но красивая: Гагарина предстала на публике в «золотом» мини-платье
Полина Гагарина. фото: globallookpress.com

С приближением Нового года и других праздников у звезд прибавляется работы. Не зря многие говорят, что на новогодние гонорары артисты потом живут весь год. Так марафон праздничных концертов начался с «Песни года». 7 декабря в «ВТБ Арене» собрались почти все звезды отечественной эстрады: Филипп Киркоров, Юлианна Караулова, Анна Калашникова, Ирина Аллегрова, Лев Лещенко, Сергей Лазарев и другие артисты.

Многие девушки отдали предпочтения белым нарядом, поэтому на мероприятии действовал негласный дресс-код. А вот Полина Гагарина решила выделиться. Певица пришла в мини-платье с бахромой золотого цвета. Туфли-лодочки бежевого оттенка и изящная укладка завершили образ. Артистка позировала фотографам, но не могла скрыть усталости. Как оказалось, у нее были на это веские причины.

«Несмотря на то, что в последние дни почти не сплю, такое мероприятие пропустить не могла», — отметила Гагарина в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Полина Гагарина
Полина Гагарина. фото: Кристина Десятова / teleprogramma.pro

Наряд подчеркнул точеную фигурку артистки. Вскоре она скрылась за кулисами и потом выступила перед публикой со своими коллегами. Напомним, что Полина является мамой двоих детей. У нее подрастает 12-летний сын Андрей от первого брака, а также двухлетняя дочь Мия от нынешнего супруга Дмитрия Исхакова. Девочка еще маленькая, поэтому не может обойтись без материнского внимания. А в последние недели певице почти не бывала дома или приходила очень поздно из-за плотного рабочего графика.

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Звездный стильмода и стильПесня года 2019Полина Гагарина
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Уставшая, но красивая: Гагарина предстала на публике в «золотом» мини-платье
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