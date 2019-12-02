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Полина Гагарина поделилась лайфхаками, как сортировать мусор с детьми

Певица рассказала, как заставить детей заботиться об экологии.

Полина Гагарина поделилась лайфхаками, как сортировать мусор с детьми
На снимке: певица Полина Гагарина. Фото: ЭГ/КУДРЯВОВ БОРИС

Исполнительница хитов «Кукушка» и «Драмы больше нет» Полина Гагарина написала на своей странице в Instagram, что сортировка мусора – важная часть жизни и что это может объединить всю семью. А также поделилась лайфхаками, как заставить детей заботиться об экологии.

«Мы в теме раздельного сбора отходов! Уже год в моей семье сортировка отходов — это важная часть нашей жизни. Пришло время делиться лайфхаками:
1. Начни сортировать хоть сегодня, никогда не поздно. Но сортируй постоянно. Это должно стать привычкой. Сначала раскачиваешься, а потом это простое и секундное дело. Взял бутылку, сполоснул, смял – и все это в специальный контейнер.
2. Это может объединить всю семью. Реально заразительно. Сначала сортировала только я, присоединился муж, но когда уж и сын подтянулся, стало понятно, что теперь дело только за Мией, а это вопрос времени. Для неё это уже интересная игра!
3. Как только мы оказались в экотеме, детям больше не приходится приводить какие-то абстрактные экологические примеры. Я просто показываю вещи, которые делают из переработанного материала. Вот этот скейтборд, например, сделан из 750 крышечек от бутылок Coca-Cola».

Скейтборд.
Скейтборд. Фото: https://www.instagram.com/gagara1987/

Второй фотографией в карусели Гагарина опубликовала тот самый скейтборд и пообещала подарить его одному из подписчиков, выбрав победителя с помощью генератора случайных чисел.

 

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Тэги:

лайфхакиновости знаменитостейПевицаПолина Гагаринасортировка мусораэкология
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Полина Гагарина поделилась лайфхаками, как сортировать мусор с детьми
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