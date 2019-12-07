Караулова в платье-комбинации с пайетками пришла на «Песню года»

7 декабря на фестиваль «Песня года-2019» в ВТБ Арене собрались пойти все звезды отечественной эстрады. Самой ожидаемой гостьей мероприятия стала София Ротару. Когда артистка объявила, что выступит в России, то многие подвергли ее критике, так как в прошлом году украинская певица не стала принимать участие в фестивале. Негласным дресс-кодом вечера стал белый цвет. Именно в нарядах светлых оттенков на красной дорожке появлялись звезды.

Так, Юлианна Караулова выбрала платье-комбинацию на тонких бретельках, полностью украшенное пайетками. Также она надела бежевые босоножки на шпильке и дополнила образ аксессуарами: ее запястье украшал браслет, а в ушах были серьги-кольца. Наряд подчеркнул стройную фигуру певицы. С высоким хвостом и неброским макияжем она стала похожа на известную американскую артистку Ариану Гранде.

Многие удивились тому, что Караулова была так легко одета. «Мне не холодно, греют эмоции. Так что, уверена, и зимой не замерзну», — призналась певица корреспонденту портала Teleprogramma.pro, который был в гуще событий.

Напомним, что Юлианна находится в отношениях с саунд-продюсером Андреем Черным, с которым познакомилась еще на «Фабрике звезд». В 2016 году влюбленные объявили о помолвке. Избранник сделал ей предложение во время съемок новогодней передачи «Голубой огонек». Свадьба должна была состояться в прошлом году, но торжество было решено перенести из-за занятости жениха и невесты на работе.