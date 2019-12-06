Звездный стиль

Дайнеко без белья, Гагарина в красном: историк моды оценил образы звезд на премии «Виктория»

Как отметил Анатолий Вовк, звезды в очередной раз блеснули в ярких нарядах.

Дайнеко без белья, Гагарина в красном: историк моды оценил образы звезд на премии «Виктория»
Дайнеко появилась на празднике в откровенном платье/http://globallookpress.com/

В Кремле состоялась музыкальная премия «Виктория», где собралось огромное количество звезд шоу-бизнеса. Известный историк моды Анатолий Вовк оценил некоторые наряды. Надо отметить, что ярких образов было очень много на торжественном вечере.

Полина Гагарина. Фото
Гагарина появилась в ярком платье. Фото: Михаил Фролов/КП

Одно из самых красивых платьев было, безусловно, у Полины Гагариной. Мама двоих детей выбрала алый наряд со шлейфом и высокими разрезами. Желающие могли увидеть ее стройные ноги.

«Как блондинке выглядеть эффектно? — Надеть белое платье. Как блондинке выглядеть незабываемо? — Надеть красное платье», — заметил Анатолий Вовк. Он также подчеркнул, что красный наряд звезды, как правило, надевают всего один раз. Просто он настолько запоминающийся, что повторное появление в одном платье могут и не простить.

Виктория Дайнеко. Фото
Дайнеко предпочла яркий образ. Фото: Михаил Фролов/КП

Еще одной из звезд премии стала певица Виктория Дайнеко. Репортеры не переставая фотографировали исполнительницу, которая появилась без белья. На ней было платье с декольте на спине. Как сказал Вовк, такой наряд не может вызывать отторжения, поскольку подчеркивает стройное тело. Он также отметил, что платье совсем не вульгарное. Историк моды посоветовал обратить внимание именно на данный наряд. В нем можно выглядеть откровенно и при этом не переборщить.

Наргиз. Фото
Наргиз появилась в юбке и кедах. Фото: Михаил Фролов/КП

Многим запомнилась своим нарядом певица Наргиз Закирова. Она выбрала удобную одежду. Певица появилась перед публикой в кедах и платье. Эксперт отметил, что сегодня модно надевать свитера на платья. Правда, как он думает, Наргиз могла просто не успеть переодеться перед премией. Такое порой случается. В любом случае, как сказал историк моды, Наргиз оставила яркое впечатление, сообщает «Комсомольская правда».

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Анатолий ВовкВиктория ДайнекоНаргиз ЗакироваПолина ГагаринаПремия "Виктория"
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Дайнеко без белья, Гагарина в красном: историк моды оценил образы звезд на премии «Виктория»
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