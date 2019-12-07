Словно невеста: Анна Калашникова вышла в свет в белом платье с перьями

7 декабря в комплексе «ВТБ Арена» состоялся фестиваль «Песня года». Это мероприятие из года в год привлекает внимание знаменитостей. Вот и на этот раз на концерте собрались такие звезды, как Филипп Киркоров, Юлианна Караулова, Сергей Лазарев, и другие артисты. Пришла и София Ротару, хотя ранее ее подвергли критике за то, что она вновь приехала выступать в Россию. На ковровой дорожке звездные гости с удовольствием позировали в роскошных нарядах.

Если Караулова пришла в платье-комбинации, то Анна Калашникова предпочла вечерний наряд. Она соблюла негласный дресс-код вечера, поэтому предстала в белом платье-рыбке с прозрачными вставками и перьями, которыми был украшен подол наряда и рукава. Образ модель дополнила туфлями и длинными сережками. Гости церемонии отметили, что Анна похожа на невесту.

Анне удалось привлечь к себе внимание, хоть она в очередной раз и пришла без кавалера. Девушка с радостью попозировала фотографам, а потом скрылась в зале. А вот Филипп Киркоров пришел в костюме с пайетками зеленого цвета. Он продемонстрировал полученную награду и признался корреспонденту Teleprogramma.pro, что привез еще два наряда с собой, поэтому пообещал за вечер переодеться минимум три раза.

Предновогоднее настроение царило среди артистов и простых гостей концерта. Все были дружелюбными и обменивались комплиментами. Отметим, что в первых числах января посмотреть трансляцию концерта «Песня года» уже можно будет по телевизору.