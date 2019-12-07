Звездный стиль

Орбакайте в топе со шлейфом произвела фурор на «Песне года»

Певица предстала на публике в необычном наряде.

Орбакайте в топе со шлейфом произвела фурор на «Песне года»
Кристина Орбакайте. фото: globallookpress.com

По-традиции, в декабре проходит «Песня года». Именно с этого мероприятию начинается вереница праздничных концертов, которые потом телезрители увидят на Новый год и последующих каникулах. 7 декабря на «ВТБ Арене» было не протолкнуться, так как там собрались звезды первой величины от Филиппа Киркорова до Николая Баскова. Также появилась на мероприятии и София Ротару, чей приезд ждали с особым воодушевлением журналисты.

На фестивале действовал негласный дресс-код. Большинство артистов предпочли белый цвет, включая Анну Калашникову и Юлианну Караулову. Вот Киркоров привез с собой несколько нарядов, чтобы точно всех сразить. Не отставал от него и Басков, который пришел в золотом костюме с длинной бахромой на рукавах, словно ковбой. Певец размахивал руками, чтобы оживить костюм перед фотографами. А вот Кристина Орбакайте выбрала очень элегантный образ.

Певица предстала в белоснежном топе ассиметричной формы со шлейфом, классических черных брюках и туфлях-лодочках серебристого цвета. Она сделала необычную укладку, завив легкие локоны. Одно плечо звезда оголила, а также дополнила образ необычной очень длинной сережкой. Орбакайте с улыбкой позировала фотографам, демонстрируя свой наряд, который подчеркнул ее стройную фигур. Ей удалось произвести фурор своим нарядом, так как коллеги смотрели на нее восхищенным взглядами, не говоря о поклонниках.

Кристина Орбакайте. фото
Орбакайте сменила несколько образов на «Песне года». фото: Кристина Десятова / Teleprogramma.pro

Позже она переоделась в зеленое платье и выступила на сцене с коллегами, передает корреспондент Teleprogramma.pro, находящийся в гуще событий.  Примечательно, что накануне певица побывала на премьере фильма «Тот самый концерт», поддержав свою маму Аллу Пугачеву. Тогда Кристина предстала в молодежном образе, облачившись в джинсы с завышенной талией и блестящую куртку.

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Звездный стильКристина Орбакайтемода и стильПесня года 2019
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Орбакайте в топе со шлейфом произвела фурор на «Песне года»
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