НОВОСТИ

Пригожин посчитал невысокими гонорары за корпоративы Ротару

По словам продюсера, украинская певица заслужила уважение публики и почет.

Пригожин посчитал невысокими гонорары за корпоративы Ротару
Пригожин заступился за Ротару/http://globallookpress.com/

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что гонорары певицы Софии Ротару за корпоративы на территории России невысокие. Как отметил супруг Валерии, в свое время Ротару работала, как, впрочем, и многие другие артисты за копейки. С выходов новых альбомов денег она не получала.

Как сказал Пригожин, возник совершенно логичный вопрос, почему исполнители, которые живут за счет музыки, ничего не зарабатывают. При этом все свое время они посвящают творчеству.

«Ротару за многие десятилетия своей деятельностью заслужила уважение публики и заработала почет. Я считаю, что эта стоимость для выступлений Ротару абсолютно невысокая», — заявил продюсер.

Ранее стало известно, что украинская исполнительница берет за свои выступления на территории России на корпоративах свыше трех миллионов рублей.

Как отметил руководитель проекта «Шоу артист» Антон Гавриков, это вполне приемлемая цена для артистов уровня Ротару. В то же время он сказал, что в связи с непростой ситуацией у многих компаний корпоративов стало меньше. Артисты всегда готовы, что называется, подвинуться и сделать хорошую скидку тем, кто их к себе приглашает. Все в данной ситуации идут на компромисс, сообщает «Вечерняя Москва».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Антон ГавриковИосиф ПригожинСофия Ротару
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Пригожин посчитал невысокими гонорары за корпоративы Ротару
Интересно?
Поделись с друзьями: