Пригожин посчитал невысокими гонорары за корпоративы Ротару

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что гонорары певицы Софии Ротару за корпоративы на территории России невысокие. Как отметил супруг Валерии, в свое время Ротару работала, как, впрочем, и многие другие артисты за копейки. С выходов новых альбомов денег она не получала.

Как сказал Пригожин, возник совершенно логичный вопрос, почему исполнители, которые живут за счет музыки, ничего не зарабатывают. При этом все свое время они посвящают творчеству.

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«Ротару за многие десятилетия своей деятельностью заслужила уважение публики и заработала почет. Я считаю, что эта стоимость для выступлений Ротару абсолютно невысокая», — заявил продюсер.

Ранее стало известно, что украинская исполнительница берет за свои выступления на территории России на корпоративах свыше трех миллионов рублей.

Как отметил руководитель проекта «Шоу артист» Антон Гавриков, это вполне приемлемая цена для артистов уровня Ротару. В то же время он сказал, что в связи с непростой ситуацией у многих компаний корпоративов стало меньше. Артисты всегда готовы, что называется, подвинуться и сделать хорошую скидку тем, кто их к себе приглашает. Все в данной ситуации идут на компромисс, сообщает «Вечерняя Москва».