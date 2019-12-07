ЗВЕЗДЫ

«Как похожи»: в Сети обсуждают похорошевших Орбакайте и Пугачеву

Певица не смогла пропустить первый показ фильма своей мамы «Тот самый концерт» в кинотеатре.

«Как похожи»: в Сети обсуждают похорошевших Орбакайте и Пугачеву
Кристина Орбакайте и Алла Пугачева. фото: globallookpress.com/

Алла Пугачева в этом году отпраздновала 70-летие. В честь юбилея она подготовила несколько сюрпризов поклонникам. Певица выступила с концертом в Москве, а не так давно объявила, что его покажут в кинотеатрах. Премьера «Того самого концерта» состоялась 6 декабря. Примадонна появилась на ней в длинной юбке в пол и жакете. На шее артистки висел новый амулет. Она находилась в приподнятом настроении и даже выступила с речью перед публикой.

Пришли поддержать Алла Борисовну ее близкие. Кристина Орбакайте расположилась в кресле рядом с мамой. Она выглядела не менее модно в темных брюках-бананах, сверкающей блузке серебристого цвета и блестящей куртке. Певица сделала нюдовый макияж с акцентом на глаза, а вот Пугачева предпочла подобный мейк, но выделив губы более темным оттенком помады.

Поклонники пришли в восторг от образа Орбакайте. Многие также отметили, что она похорошела, как и ее мама. «Кристина становится похожа на Аллу», «Алла моложе всех молодых», «Хороши чертовки», «Две красавицы», «Какое счастье когда мама есть», «Усталые, но счастливые», «Как похожи», — стали обсуждать пользователи Сети.

Добавим, что также в кинотеатре был замечен и сын Орбакайте Никита Пресняков со своей женой Аленой Красновой. Они не стали общаться с журналистами и буквально промчались по ковровой дорожке. Молодые люди сели рядом с Кристиной. А вот Максим Галкин из-за занятости пропустил премьеру, но позже поцеловал жену и поздравил со значимым событием.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваКристина ОрбакайтеФильм "Тот самый концерт"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Как похожи»: в Сети обсуждают похорошевших Орбакайте и Пугачеву
Интересно?
Поделись с друзьями: