«Как похожи»: в Сети обсуждают похорошевших Орбакайте и Пугачеву

Алла Пугачева в этом году отпраздновала 70-летие. В честь юбилея она подготовила несколько сюрпризов поклонникам. Певица выступила с концертом в Москве, а не так давно объявила, что его покажут в кинотеатрах. Премьера «Того самого концерта» состоялась 6 декабря. Примадонна появилась на ней в длинной юбке в пол и жакете. На шее артистки висел новый амулет. Она находилась в приподнятом настроении и даже выступила с речью перед публикой.

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Пришли поддержать Алла Борисовну ее близкие. Кристина Орбакайте расположилась в кресле рядом с мамой. Она выглядела не менее модно в темных брюках-бананах, сверкающей блузке серебристого цвета и блестящей куртке. Певица сделала нюдовый макияж с акцентом на глаза, а вот Пугачева предпочла подобный мейк, но выделив губы более темным оттенком помады.

Поклонники пришли в восторг от образа Орбакайте. Многие также отметили, что она похорошела, как и ее мама. «Кристина становится похожа на Аллу», «Алла моложе всех молодых», «Хороши чертовки», «Две красавицы», «Какое счастье когда мама есть», «Усталые, но счастливые», «Как похожи», — стали обсуждать пользователи Сети.

Добавим, что также в кинотеатре был замечен и сын Орбакайте Никита Пресняков со своей женой Аленой Красновой. Они не стали общаться с журналистами и буквально промчались по ковровой дорожке. Молодые люди сели рядом с Кристиной. А вот Максим Галкин из-за занятости пропустил премьеру, но позже поцеловал жену и поздравил со значимым событием.