«Все в тренде»: эксперт по стилю оценила образ Валерии с белым пальто «Тедди»

Певица достала зимний гардероб, как только выпал первый снег. Елена Бестави оценила ее наряд.

51-летняя Валерия успевает делать десятки дел одновременно. Она помогает своей 81-летней маме проходить реабилитацию после операции на коленях, на днях артистка также выпустила совместную песню с Назимой, а также она регулярно занимается спортом. В таком плотном графике певица еще умудряется безупречно выглядеть. На сцене она предстает в сверкающих платьях, а в обычной жизни ее можно увидеть в джинсах или легком платье.

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Вместе с декабрем в столицу пришел снег. Он выпал на радость жителям Москвы, которые ждут наступления Нового года. Валерия успела прогуляться на улице и насладиться снежной погодой. С наступлением холодов она достала зимние вещи. На снимке певица предстала в черных брюках, сером пиджаке и белой футболке. Поверх она надела плюшевое пальто «Тедди» молочного оттенка. От каблуков звезда отказалась в пользу кроссовок.

«Прекрасный снежный день. Настроение праздничное не только потому, что приближается Новый год», — отметила Валерия.

Назима одна из первых отреагировала на кадр. «Очень красивая и стильная», — отметила молодая артистка. А вот поклонники стали бурно обсуждать образ знаменитости. Многие посчитали, что Валерии стоило надеть другую обувь. Согласилась с ними и Елена Бестави, эксперт по имиджу и стилю.

«Вполне допустимый образ для женщины 50+. Все в тренде. Единственное, что мне не понравилось, это длина брюк. При таких широких штанинах нужно было их нужно было делать либо еще короче либо длиннее. Вариант, когда брюки полностью закрывают обувь сейчас еще в тренде. Меховое белое пальто и белый цвет в моде в этом сезоне, искусственный мех тоже», — высказалась Елена.

Эксперта смутили лишь кроссовки певицы, которые показались ей грубыми. По мнению Бестави, белые ботинки без каблука смотрелись бы элегантнее в сочетании с таким нарядом.