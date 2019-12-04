Валерия выпустила совместную песню о любви с финалисткой шоу «Песни»

Валерия не раз получала звание «лучшей певицы». Она выступает на сцене с юности. Свой первый альбом артистка выпустила еще в 1992 году, но слава на нее обрушилась позже. Сейчас почти каждый знает ее хит «Часики». Звезда ежегодно ездит с гастролями, но вот новых песен она не выпускала давно. Как оказалось, певица готовила сюрприз своим поклонникам к Новому году. Она записала совместный трек с финалисткой шоу «Песни» на ТНТ, артисткой лейбла Black Star Наzимой.

Трек получил название «Тысячи историй». Поклонники уже успели назвать его самым неожиданным хитом 2020 года. Не менее сильно их удивила дуэт. Девушки уверена, что их песня о любви запомниться многим.

«Любовь всегда была главным посланием, которое я стремилась донести до остальных. Любовь, которую я сама всегда искала. Любовь, за которую была готова бороться. Эта песня — моя история новых отношений о том, чего я ожидаю и чего хочу. Мое сердце наполнено любовью. И за неё не нужно сражаться! Совместная работа с Валерией была моей очень давней мечтой. И наш дуэт — доказательство того, что мечты сбываются» — поделилась Наzима.

По словам молодой Валерии, она впервые увидела Наzиму несколько лет назад в Казахстане на «Фабрике звезд». Артистка заверила, что уже тогда разглядела талант в этой девушке. «Я рада нашему дуэту, у нас получилась очень сильная работа, на мой взгляд.» — отметила звезда.

Многие фанаты уже поздравляют Валерию и Наzиму с премьерой. Некоторые успели послушать новый лирический трек и поделиться первыми отзывами. «Классная песня получилась! Сразу понравилась», «Трек бомба! Валерия, Назима, спасибо вам за эту песню!», «Классная песня, душевная. Молодцы. Две красотки», — высказались пользователи Сети.