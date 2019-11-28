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Валерия против: Пригожин объяснил, зачем отрастил бороду

А также рассказал, как отреагировала на это Валерия.

Валерия против: Пригожин объяснил, зачем отрастил бороду
Иосиф Пригожин. Фото Global look press.

Иосиф Пригожин отрастил приятную бороду и показал фото с новым образом своим фолловерам. Восторгам не было предела! Особенно брутальный имидж пришелся по вкусу девушкам. Продюсера тут же сравнили с Челентано и Элджеем. А вот Валерии бородатый муж не понравился, об этом Иосиф рассказал Teleprogramma.pro.

«Почему сменил имидж? Да не знаю… Осенняя хандра называется, которой я не страдаю. Сейчас модно, все с бородой ходят. Я хочу, как все. Мне, если честно, еще было любопытно посмотреть, какого цвета у меня борода, я не знал», — объяснил смену имиджа продюсер.

Но, похоже, что с модной бородой музыкальному деятелю ходить придется недолго – супруга ее не одобрила. А для примерного семьянина Пригожина мнение жены — практически закон.

«Вы как думаете, сбривать или оставлять бороду?» — неожиданно спросил Иосиф у нашего корреспондента. «Если честно, мой муж тоже с бородкой, мне так больше нравится. Но если жена против, лучше сбрить», — посоветовала журналист Teleprogramma.pro. «Хорошо, договорились», — ответил Пригожин.

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Валерия против: Пригожин объяснил, зачем отрастил бороду
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