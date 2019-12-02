Валерия рассказала, как ее 81-летняя мама восстанавливается после операции

Певица Валерия привыкла заботиться о своих близких. Несмотря на свой плотный график, она регулярно видится с повзрослевшими детьми и уделяет время своей маме. Летом 81-летняя Галина Николаевна перенесла сложную операцию. Ей тяжело было ходить, поэтому хирурги заменили ей коленные суставы в Швейцарии. Иосиф Пригожин отмечал, что без операции невозможно было обойтись, но к счастью она прошла успешно.

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Накануне стало известно, как теща продюсера проходит реабилитацию. Валерия поделилась видео, на котором ее родительница занимается на беговой дорожке. Женщина достаточно бодро выглядела и под присмотром дочери ходила по новой беговой дорожке, которую ей подарили.

«В течение нескольких месяцев проходила реабилитацию в различных клиниках, но и дома она продолжает делать все, чтобы как можно быстрее восстановиться. Помимо предписанных ей упражнений, тренировочный процесс теперь дополнился занятиями на велотренажёре, за что огромное спасибо нашему другу Володе Грумлику. На днях подарили маме компактную беговую дорожку, потому что тренироваться на ней просто необходимо — в зимний период на улице особенно не погулять, выходить из дома в её случае пока небезопасно», — поделилась артистка.

Она отметила, что Галина Николаевна счастлива. «Она чувствует, что с каждым днем силы ног крепнут, и надеется уже к весне прийти в форму. Кстати, параллельно с упражнениями она опять взялась худеть», — добавила Валерия. Она отметила, что ее родительница за 10 дней смогла сбросить пять килограммов. Певица подчеркнула, что похудение тоже часть реабилитации.

Поклонники восхитились упорством и силой духа женщины. Многие также пожелали ей здоровья и отметили, что Валерия прекрасная дочь. Напомним, что перед тем, как начать заниматься спортом или садится на диету, нужно проконсультироваться со специалистом.