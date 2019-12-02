НОВОСТИ

Валерия рассказала, как ее 81-летняя мама восстанавливается после операции

Галина Николаевна летом легла под нож хирурга. Она перенесла эндопотезирование обоих коленных суставов.

Валерия рассказала, как ее 81-летняя мама восстанавливается после операции
Валерия. фото: globallookpress.com

Певица Валерия привыкла заботиться о своих близких. Несмотря на свой плотный график, она регулярно видится с повзрослевшими детьми и уделяет время своей маме. Летом 81-летняя Галина Николаевна перенесла сложную операцию. Ей тяжело было ходить, поэтому хирурги заменили ей коленные суставы в Швейцарии. Иосиф Пригожин отмечал, что без операции невозможно было обойтись, но к счастью она прошла успешно.

Накануне стало известно, как теща продюсера проходит реабилитацию. Валерия поделилась видео, на котором ее родительница занимается на беговой дорожке. Женщина достаточно бодро выглядела и под присмотром дочери ходила по новой беговой дорожке, которую ей подарили.

«В течение нескольких месяцев проходила реабилитацию в различных клиниках, но и дома она продолжает делать все, чтобы как можно быстрее восстановиться. Помимо предписанных ей упражнений, тренировочный процесс теперь дополнился занятиями на велотренажёре, за что огромное спасибо нашему другу Володе Грумлику. На днях подарили маме компактную беговую дорожку, потому что тренироваться на ней просто необходимо — в зимний период на улице особенно не погулять, выходить из дома в её случае пока небезопасно», — поделилась артистка.

Она отметила, что Галина Николаевна счастлива. «Она чувствует, что с каждым днем силы ног крепнут, и надеется уже к весне прийти в форму. Кстати, параллельно с упражнениями она опять взялась худеть», — добавила Валерия. Она отметила, что ее родительница за 10 дней смогла сбросить пять килограммов. Певица подчеркнула, что похудение тоже часть реабилитации.

Поклонники восхитились упорством и силой духа женщины. Многие также пожелали ей здоровья и отметили, что Валерия прекрасная дочь. Напомним, что перед тем, как начать заниматься спортом или садится на диету, нужно проконсультироваться со специалистом.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Валериязвездные семьиИосиф ПригожинНовости googleпевица Валериясостояние здоровья
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Валерия рассказала, как ее 81-летняя мама восстанавливается после операции
Интересно?
Поделись с друзьями: