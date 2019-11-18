Плюшевое удовольствие: Брежнева, Бородина и другие звезды выбрали пальто «Тедди»

Зимой тоже можно выглядеть стильно и при этом чувствовать себя комфортно и уютно.

Многие не любят зиму, так как приходится укутываться в несколько слоев одежды. Особенно тяжело девушкам, так как выглядеть элегантно в пуховике сложно, к тому же объемные вещи не всегда позволяют чувствовать в них себя комфортно. Кто-то скажет, что можно купить шубу, но это дорогое удовольствие. К тому же, натуральные меха тяжелые. Однако в этом году многие звезды нашли альтернативу — они выбрали плюшевое пальто, которое также называют «Тедди».

Плюшевая ткань похожа на материал, из которого делают игрушки. Наряд мягкий на ощупь и очень приятный, а также достаточно теплый, поэтому его можно носить при минусовой температуре.

Рассмотрим на примере звезд, какие плюшевые пальто стоит носить и с чем сочетать.

Российские знаменитости

Ксения Бородина является настоящей модницей. К ее советам прислушиваются тысячи поклонников. Этой осенью она приобрела не только новый пуховик, но то самое плюшевое пальто. Телеведущая выбрала песочный цвет. Она надела «Тедди» вместе с укороченными брюками в тон и белыми полусапожками. Девушка заверила, что обновку будет носить не только осенью, но и зимой.

Другая ведущая Марина Ким часто ведет прямые эфиры прямо с улицы в передаче «Доброе утро». В кадре ей нужно выглядеть безупречно, поэтому она тоже выбрала Teddy пальто. Девушка предпочла нежно-голубой оттенок. Образ она дополнила эффектной брошкой, сережками и бежевыми ботфортами.

Сестра Ольги Бузовой Анна не отстает от сестры, занимаясь собственным бизнесом. При этом она активно ухаживает за собой и любит шопиться. Девушка любит носить теплые вязаные костюмы. К такому наряду цвета мокко она подобрала плюшевое пальто цвета топленое молоко. В сочетании с уггами в тон образ получился стильным.

Много гастролирует певица Валерия. Она тепло одевается, чтобы не заболеть. Еще в октябре артистка успела отметиться в меховом пальто насыщенного розового цвета. В сочетании с джинсами наряд смотрелся оригинально и очень шел блондинке.

А Вера Брежнева пошла дальше. Она выбрала не укороченное плюшевое пальто пудрового цвета, который в моде в этом году. Со стороны наряд смотрелся как шуба. Певица выглядела словно рок-звезда, также надев золотые брюки.

Дочь известного режиссера Анна Михалкова обладает пышными формами, но при этом в чувстве стиля ей не отказать. На одной из фотосессий актриса примерила розовое мягкое пальто оверсайз. В нем она выглядела как настоящая гламурная леди.

Зарубежные модницы

Летом 2019 года Дженнифер Лопес дала концерт в России. Она выступила на открытом стадионе в капроновых боди, при том что в столице было очень холодно. В обычной жизни певица мерзнуть не любит, поэтому одевается по погоде. Как только в Нью-Йорке настали холода, она приобрела пальто «Тедди» цвета кофе с молоком. К нему она подобрала вязаную шапку с бумбоном в тон, уютный свитер и яркие джинсы.

А Селин Дион, похоже, по-настоящему влюбилась в плюшевые вещи. К своему мягкому пальто бирюзового цвета она подобрала юбку из такой же ткани и меховую поясную сумку. Даже колготки певицы были монохромными. А в сочетании с кожаными зелеными ботфортами образ получился почти сценическим. Такую женщину сложно не заметить на улице.

Многие встречали на просторах Интернета девушку с яркой внешностью родом из Англии Ньяне. Она модель и блогер, которая примерила сотни, если не тысячи париков разных цветов и форм. Не так давно девушка в образе блондинки облачилась в необычное пальто «Тедди» с закрученным мехом, как у барашка. А бледно-мятный цвет добавил свою изюминку. В сочетании со змеиными ботфортами Ньяне добилась эффекта вау.

Советы эксперта

«Очень удобная шубка, но, надевая такую штуку, нужно помнить несколько правил», — сразу отметил стилист Глеб Хан. Рассмотрим их по порядку.

«Создавая образ, подходите к нему с фантазией. Не используйте шаблонных методов, классических идей, так как это будет вам совсем не на руку. В пример вам Ксения Бородина. Она использовала в своем образе бежевые и белые оттенки. Никакого контраста. Таким способом превратилась в единую цельную такую манную кашу. Идея монохромности очень хороша, но не для таких остромодных вещей. Надо понимать, что идея с мишкой Тедди должна быть с долей юмора», — пояснил эксперт.

Он указал на ошибки Ксении. По словам стилиста, элегантности в образе не должно быть. Глеб предложил либо совсем отказаться от каблуков, либо выбрать фриковатую обувь с высокой платформой с огромными каблуками в стиле 70-х годов. Это могут быть даже лаковые сапоги. «Ботинки, кроссовки, но никакой элегантности», — посоветовал Хан.

Также он обнаружил, что Бородина надела брюки-бананы длиной по щиколотку и ботинки такой же длины. «Это неправильно, под такие брюки нужно надевать либо обувь, чтобы щиколотка была открыта, либо совсем ее закрыть», — пояснил эксперт.

Также стилист отметил, что объем в моде, но и он должен быть в меру. Этого не учла Валерия. И тут он назвал четвертое правило — нельзя забывать про талию и силуэт. Чтобы подчеркнуть талию, можно использовать ремень, пояс. Пальто-шубу Хан рекомендовал носить с облегающим скинни (зауженные джинсы) или накидывать пальто на плечи. При этом эксперт считает, что искусственный мех очень хорошо смотрится именно в ярких оттенках.

Еще одно правило стилиста не учла Марина Ким. Как оказалось, бриллианты плохо выглядят на фоне искусственного меха. Более того, в таком случае они неуместны. Это касается и фальшивых камней. «Также другие атрибуты лакшери, крокодиловые сумки или сапоги, это все не сюда», — подчеркнул эксперт.

Учитывайте это и наслаждайтесь стильной одеждой в холодный сезон.