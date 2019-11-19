Бьюти-блогер назвала яркий образ Анастасии Винокур для бала «провальным»

Известная балерина предпочла быть роковой красоткой, а не нежным лебедем. Лилиане Мамотиной это не сильно понравилось.

Накануне в столице состоялся бал дебютанток «Татлер». Юные дочери и даже внучки известных людей кружились в вальсе. В Доме Союзов собрались сливки общества. Чета Стриженовых сопровождала свою дочку Александру, а бывшая жена Валерия Меладзе вывела в свет трех его дочерей-красавиц. Главными на мероприятии, конечно, были юные дебютантки, которые были представлены обществу, а затем кружились в вальсе в Колонном зале.

Однако даже гости смогли привлечь к себе внимание. так Яна Рудковская выделилась из толпы с помощью роскошного платья с трехметровым шлейфом. А Любовь Толкалина оделась в одном стиле с дочкой Марией. Пришла на бал и известная балерина Анастасия Винокур, дочь юмориста Владимира Винокура. 34-летняя мама и артистка выбрала для такого особенного вечера платье алого цвета с глубоким декольте. Волосы она выпрямила, отказавшись от традиционного пучка.

Не только Винокур восхитился образом дочки, но и стилист Влад Лисовец. А вот бьюти-блогер Лилиана Мамотина посчитала, что Анастасия могла выглядеть и еще краше.

«Очень эффектный цвет, пожалуй, это все, что мне нравится. Но Насте, он не идёт. Такой жгучий красный, делает ее черты лица жёсткими. На мой взгляд, нежный цвет сделал бы ее романтичной, а чёрный — элегантной, но мы видим красный. И это не самый лучший вариант. Что касается фасона, то тут у меня тоже претензии. Крой корсета делает плечи Винокур визуально больше. Даже акцент на талии и пышная юбка не позволяют создать эффекта „песочные часы“. Провальный образ», — заключила Лилиан.

Напомним, что в этом году в числе дебютанток были: Екатерина Боярская, Арина Меладзе, Анна Юсупова, Елизавета Яковлева и другие юные особы.