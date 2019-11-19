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Младшую дочь Валерия Меладзе на балу «Татлер» поддержали мама и сестры

Сам певец не пришел на мероприятие.

Младшую дочь Валерия Меладзе на балу «Татлер» поддержали мама и сестры
Валерий Меладзе. фото: globallookpress

Валерий Меладзе в свое время развелся с женой Ириной Меладзе после 25 лет совместной жизни. Он ушел от возлюбленной к Альбине Джанабаевой, которая на тот момент уже растила от него сына Константина. Спустя годы бывшая избранница артист признается, что тяжело переживала предательство и до сих пор таит обиду на женщину, которая увела у нее мужа. А вот дочери Меладзе поддерживают с ним теплые отношения.

18 ноября в Москве состоялся долгожданный бал Tatler. Одной из дебютанток стала младшая наследница артиста 16-летняя Арина. Она готовилась к этому событию вместе с мамой. За неделю до бала они посетили светский завтрак. Юная брюнетка выбрала достаточно скромный наряд персикового цвета с объемными рукавами и вышивкой. Волосы она оставила распущенными, а также подчеркнула юность едва заметным макияжем.

Меладзе не пришел поддержать дочку, но это сделала ее мама и сестры. Ирина предпочла наряд в пол изумрудного цвета, а 20-летняя София бежевое платье с кружевными рукавами. А 28-летняя Инга предпочла быть яркой, как мама, поэтому облачилась в атласное платье кораллового оттенка. Они вместе позировали на снимках и выглядели счастливыми. Бывшая жена артиста опубликовала трогательные кадры с бала, где Арина танцует вальс и позирует для фото.

«Это был её день. Может сразу и не чувствуется, но потом она поймёт, что это был водораздел, некая новая точка отсчёта. Доченька, впереди будет не один штиль и шторм, это жизнь. Но больше всего я желаю тебе попутного ветра на всех парусах! Полный вперёд, моя птичка, мы рядом», — написала Ирина.

Поклонникам понравился ее наряд. Некоторые даже посчитали, что у дебютантки было менее удачное платье, чем у ее родственниц. Арина смотрелась немного блекло на их фоне. «Ира, какая красивая, а Арина конечно птенчик», «Три девицы и их красавица мама», — стали комментировать пост подписчики.

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Младшую дочь Валерия Меладзе на балу «Татлер» поддержали мама и сестры
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