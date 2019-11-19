Внучка Боярского в пудровом платье произвела фурор на балу дебютанток

18 ноября состоялось пожалуй самое долгожданное событие осени — бал дебютанток Tatler. Ежегодно это событие привлекает внимание знаменитостей. Для юных наследниц известных фамилий это шанс показать себя, а для тех, кто уже бывал на этом балу, это шанс один вечер провести в атмосфере XIX века, ну или приближенной к ней. Обычно дебютантки очень юные, но внучка Михаила Боярского, Екатерина, только в 20 лет впервые оказалась в Колонном зале дома Пашкова.

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По такому случаю сам Боярский со своей супругой Ларисой Луппиан сопроводил девушку на бал. Также рядом с ней был ее отец Сергей — депутат Госдумы. Для такого события Екатерина выбрала лаконичное, но достаточно пышное платье пудрового цвета, которое в тренде в этом сезоне, а роскошное декольте подчеркнуло достоинства ее фигуры. Волосы внучка артиста оставила распущенными, слегка их завив, а также нанесла на лицо нюдовый макияж.

Сергей с любовью и грустью смотрел на свою повзрослевшую дочь. Ему было грустно, что девушка скоро может упорхнуть, создав свою семью. Но сердце Екатерины пока свободно, хоть у нее и нет завышенных требований к мужчинам. Поклонники пришли в восторг от наряда обворожительной блондинки. Она получила множество комплиментов в соцсетях.

Отметим, что внучка Боярского часто участвует в фотосессиях, хоть и обладает пышными формами. Моделью она становиться не собирается, так как ее больше привлекает музыка. А вот дедушка девушки не одобряет ее тягу к сцене. Он отговаривает ее от идеи стать певицей, так как считает, что в первую очередь она должна реализовать себя как жена и мать. Прислушается Екатерина к словам родственника или пойдет своим путем, покажет время.