Толкалина и ее дочь сияли на балу дебютанток в золотых платьях в одном стиле

18-летняя Маша Кончаловская вместе с возлюбленным Никитой Кузьминым обосновалась в Санкт-Петербурге. Любовь Толкалина сильно переживала из-за того, что ее дочь много времени проводит в одиночестве, пока она вынуждена уезжать в киноэкспедиции. Сейчас актриса спокойна за Машу. Ведь девушка живет вместе любимым человеком.

При этом экс-возлюбленная Егора Кончаловского уточнила, что наследница не спешила знакомить ее с Никитой. Толкалина не исключает, что Маша и вовсе не привела юношу в дом, если бы не подготовка к переезду в Питер. Кончаловская-младшая снимает небольшую квартиру в городе на Неве. При этом девушка не упускает случая наведаться в гости к звездной маме.

Маша приехала в Москву ради бала дебютанток Tatler. Для выхода в свет наследница именитой фамилии выбрала платье в пол золотистого оттенка. Поверх вечернего наряда Кончаловская накинула пальто. Примечательно, что мама девушки решила одеться в той же цветовой гамме, что и ее 18-летняя дочь. Любовь Толкалина выбрала золотое платье с разрезом сзади и длинными рукавами.

По словам Марии, она дебютировала на балу Tatler еще в прошлом году. Сейчас дочка Егора Кончаловского присутствовала на светском мероприятии в качестве приглашенной гостьи. К слову, на вечере также была замечена и Устинья Малинина вместе с мамой Эммой и отцом Александром Малининым.