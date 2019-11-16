Звездные истории

Сестра Тимати и внучка Боярского: как выглядят дебютантки бала Tatler 2019

На этот раз кружиться первый раз в вальсе и ловить на себе восторженные взгляды будут 13 завидных невест. Портал Teleprogramma.pro публикует фотографии всех девушек.

Сестра Тимати и внучка Боярского: как выглядят дебютантки бала Tatler 2019
бал дебютанток Tatler. Фото: КП: Михаил Фролов

Уже несколько месяцев 13 завидных невест готовятся к одному из главных светских событий осени.

Дебютантки, среди которых дочки и внучки российских знаменитостей, летают на примерки платьев в Париж, учат движения полонеза, волнуются и трепещут. Уже 18 ноября им предстоит кружиться на паркете в Доме Пашкова.

Посмотрим, чем занимаются 13 дебютанток бала Tatler этого года.

Арина Меладзе

16-летняя дочь Валерия Меладзе и его бывшей жены Ирины дебютирует на бале вслед за своими сестрами — Ингой и Софией. Девушка учится в одиннадцатом классе частной школы «Олимп-плюс» в Крылатском. Особенно любит биологию и химию.

Ариадна Меладзе
Арина Меладзе. Фото: https://www.instagram.com/meladzearina/

На бал она решилась, так как всех ее бойфрендов не одобряет папа. По мнению заслуженного артиста РФ, избранник Арины должен быть «ответственным, честным, добрым, щедрым, иметь чувство юмора». И да, уметь сказать «здравствуйте» и «спасибо» по-грузински».

Катерина Боярская

Дедушка Катерины — народный артист и мушкетер Михаил Боярский. Сама же дебютантка мечтает связать свою жизнь с музыкой, однако пока не решила, каким образом это сделать.

Зато уже сейчас знает наизусть все песни Бритни Спирс и считает себя ее главной фанаткой.

Катерина Боярская
Катерина Боярская. Фото: https://www.instagram.com/boyarskaya.katerina/

Валерия Евсеева

Семнадцатилетняя дочь бизнесмена Дмитрия Евсеева мечтает пойти по стопам папы. А пока она – чемпионка Москвы, России и СНГ по фигурному катанию среди юниоров.

А еще Валерия — та самая девушка, о которых говорят: «любит животных». Она обожает гулять с бишоном Варей, йоркширским терьером Лаврентием и зинненхундом Сэмом. И это еще не предел ее мечтаний. Валерия надеется завести еще как минимум 10 домашних животных.

Валерия Евсеева
Валерия Евсеева. Фото: https://www.instagram.com/leraevseevaa/

Кристина Кесаева

Кристина — ученица одиннадцатого класса Ломоносовской школы No 5. Увлекается современным искусством. Помогает маме, президенту Stella Art Foundation Стелле Кесаевой, в оформлении выставок. Надеется стать актрисой, поступив в ГИТИС.

Кристина Кесаева
Кристина Кесаева. Фото: https://www.instagram.com/kristina_kesaeva_/

Екатерина Артемьева

Еще одна девушка со знаменитыми родственниками. Ее дедушка – автор музыки к фильмам «Солярис» и «Свой среди чужих, чужой среди своих» Эдуард Артемьев. Папа – владелец лейбла Electroshock Records.

Катя гордится своим знакомством с Никитой Михалковым — другом дедушки, а также надеется, что однажды и ее имя войдет в историю. Только вот надеется реализоваться не в творчестве, а благотворительных проектах.

Екатерина Артемьева
Екатерина Артемьева. Фото: https://www.instagram.com/kate_artemieva_/

Мария Бордовских

Мария — одна из самых взрослых дебютанток, ей 20 лет. Девушка живет и учится в Нью-Йорке. Связывает свое будущее с фотографией, однако уже громко заявила о себе, выпустив коллекцию платьев и костюмов вместе с брендом Евгении Линович Masterpeace.

Мария Бордовских
Мария Бордовских. Фото: https://www.instagram.com/_whoismasha_/

Ну а родители, журналистка Юлия Бордовских и банкир Иван Бронов, всячески этому способствуют.

Анастасия Черномырдина

Учится на философском факультете МГУ, гордится тем, что умеет рыбачить, а еще она — внучка незабвенного премьер-министра Виктора Черномырдина.

Анастасия Черномырдина
Анастасия Черномырдина. Фото: https://www.instagram.com/pufnatik21/

Настя рассматривает лишь тех кандидатов на ее сердце, кто готов ей подарить фризского коня… Такой подарок белокурая красотка уж точно оценит. Ведь она страстная поклонница верховой езды.

Елизавета Яковлева

Елизавета — особа серьезная, заботится об экологии и увлекается астрофизикой… Причем, делает это не только на словах, но и первой в своей семье взялась за сортировку мусора.

Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева. Фото: https://www.instagram.com/yaqovleva/

Ее прадедушка — народный артист СССР Аркадий Райкин, а дедушка — народный артист СССР Юрий Яковлев. С таким «заявлением» у нее попросту нет шансов быть менее ответственным человеком.

Александра Гинер

В свои 15 Александра — уже звезда. Вместе с группой Cosmos Girls (в этом же коллективе дочь Григория Лепса — Прим.ред.) девушка заняла третью строчку российского чарта Apple Music «Топ-100».

Александра Гинер
Александра Гинер. Фото: https://www.instagram.com/sasha.giner/

В планах у дочери бывшего совладельца футбольного клуба ЦСКА Вадима Гинера начать самой писать песни. При этом творчество яркая блондинка надеется совмещать с занятием бизнесом: она готовится поступать в школу бизнеса при МГУ.

Анна Юнусова

Анну все знают как сестру главной звезды Black Star — Тимати (Тимура Юнусова). А ведь она и сама не менее интересная личность. Аня мечтает продвигать современное азиатское искусство — сериалы «Отряд «Хваран»» и фильмы Ким Ки Дука. Стажировалась в лондонском архитектурном бюро Charles Brice Architects.

Анна Юнусова
Анна Юнусова. Фото: https://www.instagram.com/annayuni__/

На балу сестренка рэпера надеется встретить интересных и близких по духу людей.

Наталья Горбунова

Отчим Натальи — миллиардер Роман Авдеев. Благодаря родству с ним девушка и получила приглашение на бал. Учится на первом курсе Венского университета по направлению International Business Administration.

Наталья Горбунова
Наталья Горбунова. Фото: https://www.instagram.com/natascha_grb/

Своим главным достоинством считает доброту. Во время учебы в Германии она помогала в начальной школе детям с ограниченными возможностями, а также подросткам-беженцам из Сирии.

Василиса Михайлова

«В жизни нет ничего невозможного», — с таким девизом живет внучка двукратного олимпийского чемпиона, капитана сборной СССР по хоккею Бориса Михайлова.

Так говорила ее любимая актриса Одри Хепберн… Только вот на завтраки у салона Tiffany у Василисы времени нет, ее мечта — окончить с отличием Northwood University в Мичигане, где она учится на третьем курсе.

Василиса Михайлова
Василиса Михайлова. Фото: Mercury.ru

Дарья Дронова

Еще одна представительница знаменитой спортивной династии. Внучка двукратного олимпийского чемпиона по хоккею, легенды No17 Валерия Харламова. Правда, к спорту знаменитый дед Дарью приучить не смог.

Дарья Дронова
Дарья Дронова. Фото: Mercury.ru

Зато папа увлек в бизнес. Теперь 17-летняя красотка мечтает о собственной бизнес-империи.

А кто вам понравился больше всех из дебютанток?

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Тэги:

Анна Юнусовабал Tatler 2019Валерий Меладзе
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Сестра Тимати и внучка Боярского: как выглядят дебютантки бала Tatler 2019
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