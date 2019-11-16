Сестра Тимати и внучка Боярского: как выглядят дебютантки бала Tatler 2019

На этот раз кружиться первый раз в вальсе и ловить на себе восторженные взгляды будут 13 завидных невест. Портал Teleprogramma.pro публикует фотографии всех девушек.

Уже несколько месяцев 13 завидных невест готовятся к одному из главных светских событий осени.

Дебютантки, среди которых дочки и внучки российских знаменитостей, летают на примерки платьев в Париж, учат движения полонеза, волнуются и трепещут. Уже 18 ноября им предстоит кружиться на паркете в Доме Пашкова.

Посмотрим, чем занимаются 13 дебютанток бала Tatler этого года.

Арина Меладзе

16-летняя дочь Валерия Меладзе и его бывшей жены Ирины дебютирует на бале вслед за своими сестрами — Ингой и Софией. Девушка учится в одиннадцатом классе частной школы «Олимп-плюс» в Крылатском. Особенно любит биологию и химию.

На бал она решилась, так как всех ее бойфрендов не одобряет папа. По мнению заслуженного артиста РФ, избранник Арины должен быть «ответственным, честным, добрым, щедрым, иметь чувство юмора». И да, уметь сказать «здравствуйте» и «спасибо» по-грузински».

Катерина Боярская

Дедушка Катерины — народный артист и мушкетер Михаил Боярский. Сама же дебютантка мечтает связать свою жизнь с музыкой, однако пока не решила, каким образом это сделать.

Зато уже сейчас знает наизусть все песни Бритни Спирс и считает себя ее главной фанаткой.

Валерия Евсеева

Семнадцатилетняя дочь бизнесмена Дмитрия Евсеева мечтает пойти по стопам папы. А пока она – чемпионка Москвы, России и СНГ по фигурному катанию среди юниоров.

А еще Валерия — та самая девушка, о которых говорят: «любит животных». Она обожает гулять с бишоном Варей, йоркширским терьером Лаврентием и зинненхундом Сэмом. И это еще не предел ее мечтаний. Валерия надеется завести еще как минимум 10 домашних животных.

Кристина Кесаева

Кристина — ученица одиннадцатого класса Ломоносовской школы No 5. Увлекается современным искусством. Помогает маме, президенту Stella Art Foundation Стелле Кесаевой, в оформлении выставок. Надеется стать актрисой, поступив в ГИТИС.

Екатерина Артемьева

Еще одна девушка со знаменитыми родственниками. Ее дедушка – автор музыки к фильмам «Солярис» и «Свой среди чужих, чужой среди своих» Эдуард Артемьев. Папа – владелец лейбла Electroshock Records.

Катя гордится своим знакомством с Никитой Михалковым — другом дедушки, а также надеется, что однажды и ее имя войдет в историю. Только вот надеется реализоваться не в творчестве, а благотворительных проектах.

Мария Бордовских

Мария — одна из самых взрослых дебютанток, ей 20 лет. Девушка живет и учится в Нью-Йорке. Связывает свое будущее с фотографией, однако уже громко заявила о себе, выпустив коллекцию платьев и костюмов вместе с брендом Евгении Линович Masterpeace.

Ну а родители, журналистка Юлия Бордовских и банкир Иван Бронов, всячески этому способствуют.

Анастасия Черномырдина

Учится на философском факультете МГУ, гордится тем, что умеет рыбачить, а еще она — внучка незабвенного премьер-министра Виктора Черномырдина.

Настя рассматривает лишь тех кандидатов на ее сердце, кто готов ей подарить фризского коня… Такой подарок белокурая красотка уж точно оценит. Ведь она страстная поклонница верховой езды.

Елизавета Яковлева

Елизавета — особа серьезная, заботится об экологии и увлекается астрофизикой… Причем, делает это не только на словах, но и первой в своей семье взялась за сортировку мусора.

Ее прадедушка — народный артист СССР Аркадий Райкин, а дедушка — народный артист СССР Юрий Яковлев. С таким «заявлением» у нее попросту нет шансов быть менее ответственным человеком.

Александра Гинер

В свои 15 Александра — уже звезда. Вместе с группой Cosmos Girls (в этом же коллективе дочь Григория Лепса — Прим.ред.) девушка заняла третью строчку российского чарта Apple Music «Топ-100».

В планах у дочери бывшего совладельца футбольного клуба ЦСКА Вадима Гинера начать самой писать песни. При этом творчество яркая блондинка надеется совмещать с занятием бизнесом: она готовится поступать в школу бизнеса при МГУ.

Анна Юнусова

Анну все знают как сестру главной звезды Black Star — Тимати (Тимура Юнусова). А ведь она и сама не менее интересная личность. Аня мечтает продвигать современное азиатское искусство — сериалы «Отряд «Хваран»» и фильмы Ким Ки Дука. Стажировалась в лондонском архитектурном бюро Charles Brice Architects.

На балу сестренка рэпера надеется встретить интересных и близких по духу людей.

Наталья Горбунова

Отчим Натальи — миллиардер Роман Авдеев. Благодаря родству с ним девушка и получила приглашение на бал. Учится на первом курсе Венского университета по направлению International Business Administration.

Своим главным достоинством считает доброту. Во время учебы в Германии она помогала в начальной школе детям с ограниченными возможностями, а также подросткам-беженцам из Сирии.

Василиса Михайлова

«В жизни нет ничего невозможного», — с таким девизом живет внучка двукратного олимпийского чемпиона, капитана сборной СССР по хоккею Бориса Михайлова.

Так говорила ее любимая актриса Одри Хепберн… Только вот на завтраки у салона Tiffany у Василисы времени нет, ее мечта — окончить с отличием Northwood University в Мичигане, где она учится на третьем курсе.

Дарья Дронова

Еще одна представительница знаменитой спортивной династии. Внучка двукратного олимпийского чемпиона по хоккею, легенды No17 Валерия Харламова. Правда, к спорту знаменитый дед Дарью приучить не смог.

Зато папа увлек в бизнес. Теперь 17-летняя красотка мечтает о собственной бизнес-империи.

А кто вам понравился больше всех из дебютанток?