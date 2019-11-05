Звездный стиль

Стилист назвала образ Пелагеи с «бабской» юбкой скучным

По мнению эксперта, певица решила надеть вещи, которые давно пылились на антресолях.

Стилист назвала образ Пелагеи с «бабской» юбкой скучным
Пелагея. фото: globallookpress.com

Пелагея исполняет народные песни и романсы. На сцене она обычно предстает в русских народных костюмах или образах очень близких к ним. Частым атрибутом луков артистки являются головные уборы: диадемы, кокошники и короны. А вот для выходов в свет певица порой выбирает элегантные костюмы и достаточно пикантные платья. Поклонникам нравится стиль звезды, поэтому они одаривают ее комплиментами.

Перед концертом в Екатеринбурге Пелагея поделилась новым фото. Скорее всего снимки были сделаны в кафе незадолго до выступления. Девушка предстала в юбке-макси каштанового цвета и объемном черном свитере с высоким воротом. Артистка сделала броский макияж, а волосы собрала в низкий пучок.

«Русский стиль от Пелагеи. Екатеринбург, спасибо за очередной аншлаг!», — написала она.

Поклонники снова восхитились красотой певицы. Многим понравился ее образ: «Ну что сказать, просто элегантная молодая женщина, очень идёт этот образ», «У вас всегда красиво уложены волосы! Вам идёт!», «Скромное очарование», «В своём индивидуальном стиле».

Однако эксперт не согласился с их мнением. Стилист Олеся Чех в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro назвала свитер артистки «старым» и «совдеповским», а юбку «бабской».

«Неоднозначный образ. По ощущениям, Пелагея возвращается к тому, с чего начала. Скучный комплект, который видимо долго пылился на антресолях и к тому же добавил ей возраста. Причёска также подвела. Не представляю куда можно так пойти? Разве что в церковь…», — высказалась Олеся.

Стоит отметить, что свитера, особенно объемные, в тренде в этом сезоне. Их носят многие звезды, но не всем удается их правильно сочетать с другими вещами.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездный стильпевица ПелагеяРазбор стилиста
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Стилист назвала образ Пелагеи с «бабской» юбкой скучным
Интересно?
Поделись с друзьями: