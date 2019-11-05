Стилист назвала образ Пелагеи с «бабской» юбкой скучным

По мнению эксперта, певица решила надеть вещи, которые давно пылились на антресолях.

Пелагея исполняет народные песни и романсы. На сцене она обычно предстает в русских народных костюмах или образах очень близких к ним. Частым атрибутом луков артистки являются головные уборы: диадемы, кокошники и короны. А вот для выходов в свет певица порой выбирает элегантные костюмы и достаточно пикантные платья. Поклонникам нравится стиль звезды, поэтому они одаривают ее комплиментами.

Перед концертом в Екатеринбурге Пелагея поделилась новым фото. Скорее всего снимки были сделаны в кафе незадолго до выступления. Девушка предстала в юбке-макси каштанового цвета и объемном черном свитере с высоким воротом. Артистка сделала броский макияж, а волосы собрала в низкий пучок.

«Русский стиль от Пелагеи. Екатеринбург, спасибо за очередной аншлаг!», — написала она.

Поклонники снова восхитились красотой певицы. Многим понравился ее образ: «Ну что сказать, просто элегантная молодая женщина, очень идёт этот образ», «У вас всегда красиво уложены волосы! Вам идёт!», «Скромное очарование», «В своём индивидуальном стиле».

Однако эксперт не согласился с их мнением. Стилист Олеся Чех в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro назвала свитер артистки «старым» и «совдеповским», а юбку «бабской».

«Неоднозначный образ. По ощущениям, Пелагея возвращается к тому, с чего начала. Скучный комплект, который видимо долго пылился на антресолях и к тому же добавил ей возраста. Причёска также подвела. Не представляю куда можно так пойти? Разве что в церковь…», — высказалась Олеся.

Стоит отметить, что свитера, особенно объемные, в тренде в этом сезоне. Их носят многие звезды, но не всем удается их правильно сочетать с другими вещами.