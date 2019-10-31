Звездный стиль

Пелагея в черном топе с кружевом сразила Батрутдинова на съемках

Певица сразилась в юмористическом шоу с Тимуром Батрутдиновым.

Пелагея в черном топе с кружевом сразила Батрутдинова на съемках
Пелагея. фото: globallookpress.com/

Пелагея не так часто выходит в свет. Любимица зрителей и один из наставников шоу «Голос» предпочитает раскрывать себя на экране и на сцене, а в обычной жизни артистка даже отказывалась заводить страничку в соцсетях. Ей нравится оставлять личное личным, но когда певица появляется на публике, то всегда сражает наповал своими образами. Так произошло и во время съемок юмористического шоу «Студия СОЮЗ».

На этот раз Пелагея продемонстрировала, не только свое обаяние, слух и чувство юмора, но и стильный образ. Она предстала в черном лаконичном костюме, а также добавила к нему сексуальным топ с кружевом в бельевом стиле. Легкие локоны, нюдовый макияж и туфли-лодочки завершили соблазнительный образ, а фирменная улыбка певицы придала ему особую изюминку.

За победу Пелагея сразилась с Тимуром Батрутдиновым. Сражаться с эффектной блондинкой резиденту Comedy Club было сложно, но он очень сильно старался. Это видно на кадрах, которые опубликовала артистка в Инстаграм. Поклонники восхитились не только образом артистки, которую они привыкли видеть в сценических нарядах, но и ее позитивным настроем.

«Хочется почаще видеть вас в таких передачах!», «Так уметь веселиться заражает и нас энергией!», «Столько позитива, улыбок и смеха, что хочется смотреть и смотреть», «Это очень круто», «Очень эмоциональная», «Какая красавица, а этот утонченный вкус…», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что увидеть выпуск телешоу с участием Пелагеи можно 31 октября в 21:00 на канале ТНТ.

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Звездный стильпевица ПелагеяСтудия СОЮЗ
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Пелагея в черном топе с кружевом сразила Батрутдинова на съемках
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