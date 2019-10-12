Звездный стиль

Акцент на талии: Пелагея дополнила образ с юбкой-макси широким поясом

Артистка выступила в Кремле с новой песней.

Акцент на талии: Пелагея дополнила образ с юбкой-макси широким поясом
Пелагея. фото: globallookpress.com

Пелагея является одной из самых скрытных звезд отечественного шоу-бизнеса. Она редко дает интервью и предпочитает выходить в свет лишь по особым поводам. Но эта осень выдалась насыщенной для артистки. Она снова села в кресло наставника в проекте «Голос. 60+», снялась в Высшей лиге игры КВН, а еще приняла участие в бенефисе Александра Реввы. Каждый раз певица демонстрировала стильные и очень женственные образы.

На днях в Кремлевском дворце состоялся концерт посвящённый Дню сельского хозяйства. На нем выступили многие звезды, включая Юлию Проскурякову и Пелагею. Последняя выбрала наряд в своем любимом народном стиле. Артистка предстала на сцене в блузке на пуговицах винного цвета и цветной юбке-макси. Наряд она дополнила широким поясом, сделав акцент на талии. Голову певицы украшала диадема с вуалью в тон наряду.

Пелагея представила свою новую песню «Ой Да Не Вечер». С этим событием ее поздравил Александр Олешко, который также не упустил шанса сфотографироваться с коллегой. «Насыщенный день завершился встречей с друзьями, концертом и премьерой новой песни в Кремле», — написал он в соцсети.

Поклонники восхитились образом артистки. Они одарили ее комплиментами. «Смотрю на вас Пелагея и душа радуется», «Такая ты куколка!», «Прекрасный народный образ с этой короной, прекрасная Пелагея!», «Выступление было очень сильное и до глубины души!», «Невероятная красавица», — прокомментировали пост подписчики.

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Акцент на талии: Пелагея дополнила образ с юбкой-макси широким поясом
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