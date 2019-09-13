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Пелагея в блестящем жакете появилась на съемках шоу «Голос. 60+»

Певица напомнила, что стартует новый сезон телепроекта.

Пелагея в блестящем жакете появилась на съемках шоу «Голос. 60+»
Пелагея. фото: globallookpress.com

В августе стартовали съемки шоу восьмого сезона шоу «Голос». Спустя некоторое время начались съемки и «Голос. 60+». В последнем в состав жюри впервые вошли: Валерия и Михаил Боярский. Также в заветные кресла сели  Пелагея и Лев Лещенко. Они уже имеют опыт участия в этом проекте. Отметим, что на этот раз возраст вокалистов будет варьироваться от 60 до 90 лет. А так как у каждого участника огромный опыт за спиной, шоу обещает быть интересным.

Накануне старта нового сезона Пелагея поделилась снимками со съемок телепроекта. В кадре она запечатлена в черном лаконичном черном наряде и блестящем жакете в полоску. К образу певица добавила бархатные туфли-лодочки серого цвета.

«Стартует новый сезон невероятного тв-шоу! „Голос 60+“ Они — БОГИ, эти наши „взрослые“ артисты!», — написала блондинка.

Поклонники восхитились образом Пелагеи. Они одарили ее комплиментами и признались, что ждут первого выпуска «Голоса» в этом сезоне. «Пелагея — вы как всегда неподражаемы!», «Красавица. Я жду „Голос. 60+“. Всем хороших съёмок», «Какая вы красивая и загорела», «Только ради вас стоит посмотреть!», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, ранее Валерия дала большое интервью порталу Teleprogramma.pro. Она поведала, почему этот проект важен для людей, как она стала его частью и хочет ли в нем поучаствовать ее мама. Артистка признавалась, что на слепых прослушивания ей удалось заполучить в свою команду «фантастических» музыкантов. Напомним, что новый сезон «Голоса. 60+» стартует уже 13 сентября в 21:30 на Первом канале.

А вы будете смотреть новые выпуски музыкального шоу?

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Пелагея в блестящем жакете появилась на съемках шоу «Голос. 60+»
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