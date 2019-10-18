Звездный стиль

Ирина Шейк в алом платье-сорочке вышла в свет с русской подругой

Модели посетили презентации новой косметической коллекции от Пэт Макграт в Нью-Йорке.

Ирина Шейк в алом платье-сорочке вышла в свет с русской подругой
Ирина Шейк. фото: globallookpress.com

Ирина Шейк не перестает работать в поте лица. В сентябре она отработала на Неделе моды в Милане, Лондоне и даже успела заехать в Париж. Вернувшись в Нью-Йорк модель воссоединилась с дочкой Леей. Теперь днем она гуляет с наследницей, а вечерами устраивает посиделки с подругами, участвует в фотосессиях или посещает светские мероприятия. При этом девушка всегда выглядит неотразимо.

Накануне Шейк снова вышла в свет. На этот раз компанию ей составила русская подруга Анна Вьялицына. Они не раз работали вместе и даже позировали топлес на съемках. На этот раз девушки посетили презентацию новой косметической коллекции от Пэт Макграт в Нью-Йорке. По такому случаю Ирина облачилась в алое платье-сорочку. Дополнив образ красной помадой в тон и роскошным колье. Волосы модель собрала в аккуратный пучок.

В соцсети она поделилась совместным фото с Анной и самой Пэт Макграт. «Мамочка показала нам, как это делается», — написала Шейк.Она знает о чем говорит, так как Пэт — самая известная и влиятельная визажистка в мире.

Позже девушки отправились на афтепати, где веселились до утра. Подруги танцевали и позировали для фото. В сторис Анны и Ирины появились затемненные кадры, на которых можно увидеть лишь силуэт моделей. Вьялицына дала понять, что ее коллега зажгла на вечеринке, назвав ее королевой тверка.

фото: instagram.com/stories/annev/

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Ирина Шейк в алом платье-сорочке вышла в свет с русской подругой
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