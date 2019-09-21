Звездный стиль

Папарацци засняли Шейк в мини-шортах и свободной рубашке в Милане

Модель успевает не только дефилировать на подиумах, но и ходить по магазинам, а также посещать презентации.

Папарацци засняли Шейк в мини-шортах и свободной рубашке в Милане
Ирина Шейк. фото: globallookpress.com

Ирина Шейк этой осенью с головой погрузилась в работу. Сначала она приняла участие в показах в рамках Недели моды в Нью-Йорке. А затем девушка дефилировала в Лондоне, где произвела фурор в наряде в пижамном стиле. Там же модель успела немного подурачиться с подругами в отеле, а затем приехала в Милан. В итальянской столице моды русская красавица представила одежду дизайнера Даниэля Ли, также примерила жакет на показе  Gucci и откровенное платье от Versace на другом показе. 

Казалось, что у Ирины не должно остаться времени ни на, что кроме сна, но ей удавалось ходить по магазинам и принимать участие в презентациях. Так 20 сентября папарацци подловили звезду, когда она покидала показ Versace в мини-шортах и светлой рубашке-оверсайз в полоску, которая выглядела на модели, как платье. На плече  у нее висела небольшая алая сумка. Образ она дополнила массивными сапогами.

В тот же день Шейк успела побывать на вечеринке Falconeri.  Для выхода в свет она выбрала шелковый костюм оливкового цвета в пижамном стиле с очень глубоким декольте. Наряд девушка надела почти на голое тело. Образ она дополнила любимыми квадратными солнцезащитными очками.

Поздно вечером модель посетила еще одно светское мероприятие. На нем она уже блистала в миниатюрном коричневом платье из блестящей ткани. наряд с глубоким декольте Ирина дополнила открытыми босоножками карамельного цвета. На этот раз волосы она присобрала и нанесла на лицо неброский макияж.  К слову, пока модель трудится на показах в Италии, ее бывший возлюбленный Брэдли Купер заботится об их дочери Лее в Нью-Йорке.

Какой наряд Шейк вам понравился больше всего?

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Папарацци засняли Шейк в мини-шортах и свободной рубашке в Милане
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