Ирина Шейк обнажила идеальные ноги в черном платье с разрезом

Ирина Шейк появилась в стильном черном образе на открытии магазина Falconeri в Нью-Йорке. Модель является лицом этого итальянского бренда, поэтому пропустить событие русская красавица не могла. Естественно, для вечеринки она выбрала наряд именно этого бренда.
Это было стильное черное платье по фигуре с высоким воротом-хомутом. Изюминку наряду придавал глубокий вырез на юбке, обнажающий красивые ноги Шейк.
Талию модель подчеркнула кожаным ремнем с ажурной металлической пряжкой. Шею звезда подиумов украсила внушительной серебряной цепочкой. Лодочки и элегантную сумочку она тоже подобрала черного цвета. В итоге получился довольно небанальный total black, который очень идет брюнетке. Нечто подобное надевали модницы в конце 90-х.