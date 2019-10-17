Ирина Шейк обнажила идеальные ноги в черном платье с разрезом

Стильный образ модель продемонстрировала на вечеринке, посвященной открытию магазина в Нью-Йорке.

Ирина Шейк появилась в стильном черном образе на открытии магазина Falconeri в Нью-Йорке. Модель является лицом этого итальянского бренда, поэтому пропустить событие русская красавица не могла. Естественно, для вечеринки она выбрала наряд именно этого бренда.

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Это было стильное черное платье по фигуре с высоким воротом-хомутом. Изюминку наряду придавал глубокий вырез на юбке, обнажающий красивые ноги Шейк.

Талию модель подчеркнула кожаным ремнем с ажурной металлической пряжкой. Шею звезда подиумов украсила внушительной серебряной цепочкой. Лодочки и элегантную сумочку она тоже подобрала черного цвета. В итоге получился довольно небанальный total black, который очень идет брюнетке. Нечто подобное надевали модницы в конце 90-х.