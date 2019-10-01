ЗВЕЗДЫ

Шампанское и блины: Шейк устроила «русский» вечер с подругой

Модель организовала посиделки у себя дома с коллегой из Нижнего Новгорода Анной Вьялицыной.

Шампанское и блины: Шейк устроила «русский» вечер с подругой
Ирина Шейк. фото: globallookpress.com

Ирина Шейк не так давно вернулась в Нью-Йорк после продолжительного путешествия. Модель выступила на показах мод в Милане и Лондоне. С собой, конечно, она увезла множество подарков от именитых дизайнеров. Пока девушка работала, за дочерью Леей приглядывал Брэдли Купер. Хоть влюбленные, по слухам, и расстались, родительские обязанности они поделили поровну.

За последние несколько дней уже саму Ирину папарацци ловили с дочерью, когда они гуляли по улицам города. Однако после напряженной работы модели захотелось отдохнуть. Накануне она провела вечер со своей коллегой из Нижнего Новгорода Анной Вьялицыной. В соцсети Шейк поделилась кадрами, на которых запечатлен стол с бутербродами с черной икрой, блинами и шампанским. Девушки наслаждались вкусными блюдами русской кухни и болтали.

фото: instagram.com/irinashayk/

На другом снимке модель позирует в цветном стильном халате с принтом в виде портретов Мэрилин Монро. А ее подруга предпочла наряд с леопардовым принтом и золотым узором. Они много смеялись в тот вечер. Поклонники пришли в восторг от трогательных кадров. К слову, Ирина не в первый раз устраивает подобные посиделки с русском стиле. «Красивые девушки», «Русские — это топ», «Ирина — Богиня! Вы — лучшая!», «Такие милые», «Само совершенство», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что дочка Шейк недавно на прогулке отметилась в платье с изображением персонажей из русского мультика «Маша и Медведь». По всей видимости, мама приучает наследницу не забывать о своих корнях. Кроха часто появляется на прогулке с мини-сумочками или предстает в одинаковых ободках с родительницей. Поклонники уверены, что Лея вырастет настоящей модницей.

А вы часто встречаетесь с подругами?

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Шампанское и блины: Шейк устроила «русский» вечер с подругой
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