Шейк рассмешила дочку Лею на глазах у папарацци

Ирина Шейк не так давно воссоединилась с дочкой. Пока модель работала и развлекалась с подругами, за девочкой приглядывал Брэдли Купер. Пять месяцев назад, по слухам, пара распалась, но они продолжают общаться ради наследницы, хоть модель и бывает холодна при встречах с Купером. Недавно девушка публиковала снимки из Парижа, а накануне она снова оказалась в Нью-Йорке. Папарацци удалось запечатлеть звезду во время прогулки.

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На этот раз Шейк снова выглядела элегантно. Она облачилась в полосатый приталенный блейзер, легинсы и массивные ботинки. Волосы модель собрала в пучок, а также завершила образ солнцезащитными очками. Не менее стильно выглядела ее дочка. Малышка Лея была в стильной oversize-рубашке цвета хаки. Под него мама надела джемпер кораллового цвета, чтобы кроха не замерзла. Также девочка была в светлых джинсах, а в руке держала сумочку, как настоящая женщина.

Ирина гуляла с наследницей в районе Вест-Виллидж. Они решили добраться до центра, поэтому остановились у автобусной остановки. Чтобы девочка не заскучала, модель села на корточки и стала с ней играть, кривляться. Это рассмешило Лею. Девушка так растрогалась, что расцеловала свою дочку. Нежный момент попал на фото.

Добавим, что в последнее время Шейк то и дело устраивает встречи с подругами, посиделки дома с друзьями и мелькает в компании мужчин. Правда, в основном они либо фотографы, либо дизайнеры и стилисты.

А вам нравится стиль Шейк?