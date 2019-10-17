Звездный стиль

36-летняя Алсу перестала закрашивать седые корни волос

Поклонники тут же указали певице на эту деталь, но она не стала отвечать на удивленные комментарии.

36-летняя Алсу перестала закрашивать седые корни волос
Алсу. фото: globallookpress.com

Алсу всегда поражала коллег и поклонников своей сдержанностью, утонченными манерами и, конечно, чувством стиля. Она даже на сцене не позволяет себе выглядеть вульгарно или чрезмерно броско. Элегантные вечерние платья всегда подчеркивают ее женственные формы. Певица давно выросла и стала мамой троих детей. Теперь она учит своих наследниц Микеллу и Сафину хорошим манерам, а вот ее сын Рафаэль еще очень маленький, поэтому артистка даже не публикует фото с ним.

11-летняя наследница Алсу, которая прославилась на шоу «Голос», тоже интересуется модой. Ей ближе стиль кежуал. Сама певица часто в обычной жизни носит джинсы, которые сочетает с футболками, свитерами или блузками. Осенью она любит гулять по Москве с подругами и для это выбирает простые и лаконичные образы. Так, на днях артистка продемонстрировала один из своих нарядов для повседневной жизни.

На фото Алсу предстала в белоснежной рубашке и серых джинсах с высокой посадкой, которые в тренде в этом сезоне. Она сделала нюдовый макияж, а волосы оставила распущенными. К слову, невестка Пугачевой, Алена Краснова, тоже осенью облачилась в джинсы такого кроя. Поклонники восхитились образом звезды. Наряд подчеркнул стройные ноги и талию певицы.

«Яркая красавица наша!», «Вы прекрасны», «Самая милая и стильная», «Нельзя быть такой идеальной», — прокомментировали пост подписчики. А более внимательные пользователи заметили, что у Алсу седые корни волос. Они удивились тому, что певица их не закрашивает. «Мне кажется или корни седые?», «Может мода такая?», «Захочет, покрасит. За своими корнями лучше следите!» — стали обсуждать увиденное поклонники.

Фото: instagram.com/alsou_a/

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36-летняя Алсу перестала закрашивать седые корни волос
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