Чумаков высказался об устроенной дочери Алсу «публичной казни»

Микелла стала финалисткой восьмого сезона музыкального проекта «Голос. Дети» на Первом канале, попав в команду к Светлане Лободе.

Шоумен Алексей Чумаков в интервью Teleprogramma.pro вступился за 11-летнюю дочь Алсу. Супруг экс-солистки группы «Блестящие» не стал скрывать, что восхищается вокальными данными Микеллы, ее дарованием и выдержкой. Напомним, что наследница бизнесмена Яна Абрамова стала финалисткой восьмого сезона музыкального проекта «Голос. Дети» на Первом канале, попав в команду к украинской исполнительнице Светлане Лободе.

«Я был, есть и буду поклонником певческого таланта Микеллы. Неприятный эпизод с «Голосом» никак не умаляет достоинств юной певицы», — отметил Чумаков, высказавшись в поддержку дочери Алсу.

Говоря о критике, которая обрушилась на семью юной конкурсантки, после того, как были аннулированы результаты финала шоу «Голос. Дети» — возлюбленный Юлии Ковальчук заявил, что «многие напали на ребенка», устроив публичную казнь.

«Столько проклятий, сколько получила Микелла, не заслуживает ни один человек», — подытожил певец.

Напомним, что у Алсу и ее супруга Яна Абрамова также есть старшая дочь — тринадцатилетняя Сафина и трехлетний сын Рафаэль. В одном из интервью певица призналась, что они с мужем серьезно поговорили с Микеллой до того, как разрешили ей принять участие в конкурсе, объяснив наследнице, что помимо нее в проекте выступят другие не менее талантливые дети, достойные победы и признания.