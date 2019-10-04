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«Соревнования не было»: дочь Алсу высказалась об участии в «Голос. Дети»

Микелла Абрамова заявила, что дружит со всеми коллегами по проекту.

«Соревнования не было»: дочь Алсу высказалась об участии в «Голос. Дети»
Микелла Абрамова. фото: instagram.com/mikellaabramova/

Певица Алсу редкое дает интервью, но недавно она стала гостьей передачи «Пятница с Региной». Певица привела с собой дочку Микеллу. Артистка рассказала, почему ее дети учатся в интернациональной школе, а ее 11-летняя наследница похвасталась, что изучает не только английский, то также испанский, китайский и иврит. Во время беседы с Региной Тодоренко зашел разговор и о шоу «Голос. Дети», где девочка долго мечтала поучаствовать, и в итоге ее желание исполнилось.

Микелла вспомнила, как проходила первый кастинг в проект. Она призналась, что не стала исполнять любимые треки, а спела песни, которые учила в музыкальной школе, например, композицию «Топорик». По просьбе Регины, девочка исполнила отрывок из песни. Она пояснила, что просто не знала, что исполнять, поэтому остановилась на классике.

«Кстати, у некоторых людей есть теория, что все дети на проекте вообще не дружат. Это не так. Я с ними переписываюсь каждый день. Мы неразлучны. Я их всех так люблю. Это классно, быть с детьми, которые меня понимают», — поделилась дочь певицы.

Алсу с дочкой. фото
Алсу с дочкой рассказали о шоу «Голос». фото: кадр из передачи «Пятница с Региной»

Алсу подтвердила, что ее наследница попала в свою среду. «Когда она познакомилась с ребятами, я увидела, насколько она счастливая, сколько у них общего», — пояснила артистка. А Микелла призналась, что на последних этапах конкурса ей было очень страшно. При этом она переживала не за себя, а за своих соперниц.

«Даже если бы прошла Маша или Маруся, я бы за них была только рада. Я бы испытывала только радость. Я из так всех люблю, мы очень сблизились», — рассказала девочка. «Соревнования не было, если честно. Даже в финале. Я к этому отношусь, как к вокальному опыту. Я никогда не участвовала в соревнованиях по вокалу», — добавила дочь звезды, на шоу Регины Тодоренко. 

Напомним, что по результатам зрительского голосования в шоу «Голос» победила Микелла, но потом организаторам проекта пришлось начать проверку голосов, так как дочь Алсу победила с огромным отрывом. Многие заподозрили, что произошла «накрутка» голосов за дочь Алсу. В итоге она была выявлена, а победителями проекта назвали всех финалистов шоу.

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Алсу: последние новостиДочь АлсуМикелла АбрамоваШоу "Пятница с Региной"
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«Соревнования не было»: дочь Алсу высказалась об участии в «Голос. Дети»
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