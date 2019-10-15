Звездный стиль

Миддлтон выбрала пальто аквамаринового цвета для встречи с президентом Пакистана

Герцогиню сопровождал ее муж принц Уильям.

Миддлтон выбрала пальто аквамаринового цвета для встречи с президентом Пакистана
Кейт Миддлтон. фото: globallookpress.com

Кейт Миддлтон является примером идеальной женщины для многих британцев. Она одевается сдержанно, но со вкусом, воспитывает троих детей и при этом успевает исполнять королевские обязанности. На днях герцогиня Кембриджска вместе с мужем принцем Уильямом отправилась с официальным визитом в Пакистан. К это поездки пара тщательно готовилась, изучая культурные аспекты страны, а вот своих детей они в поездку брать не стали.

В первый день Кэтрин появилась на публике в длинном платье, которое напоминало образ принцессы Дианы. А вот второй день оказался очень насыщенным. С утра герцог и герцогиня отправились в школу для девочек. Там Миддлтон предстала в традиционном мусульманском наряде, напоминающем сорочку и брюки. После этого ей пришлось переодеться для встречи с главой страны.

В качестве нового образа супруга принца Уильяма выбрала белоснежные отглаженные брюки, которые сочетала с приталенным пальто на пуговицах аквамаринового цвета. Волосы она присобрала, а на ее плече красовался темно-зеленый шарф с узором. В тон ему герцогиня подобрала туфли-лодочки и бархатный клатч. Этот образ вновь стал отсылом к наряду принцессы Дианы, в котором та находилась в туре по Пакистану в 1996 году.

Супруги увиделись с президентом страны Арифом Алви и премьер-министром Имраном Ханом. Сначала они обсудили важные политические вопросы с главой государства, а потом отправились на ланч ч в резиденцию премьер-министра Хана. Эта встреча оказалась очень теплой. Принц Ульям уже был знаком с Имраном и его женой, поэтому во время трапезы они вспомнили, как любили играть в крикет. Отметим, что на вечер у членов британской королевской семьи запланирована еще одна встреча.

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Звездный стильКейт МиддлтонПринц Уильям
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Миддлтон выбрала пальто аквамаринового цвета для встречи с президентом Пакистана
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