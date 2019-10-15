Кейт Миддлтон отправилась в заграничное турне с мужем, но без детей

37-летняя Кейт Миддлтон отправилась в заграничное турне в компании супруга — принца Уильяма. При этом герцог и герцогиня Кембриджские не стали брать с собой в поездку наследников — шестилетний Джордж Луи Александр, четырехлетняя Шарлотта Елизавета Диана и полуторагодовалый Луи Артур Чарльз остались дома в Лондоне на попечение опытных нянь. Ранее сообщалось, что Кейт и Уильям прибыли с официальным визитом в Пакистан.

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Представители монаршей семьи решили, что их детям будет лучше остаться в Англии, и связано это в первую очередь с учебой старших отпрысков. Ни для кого не секрет, что Джордж и Шарлотта посещают начальную школу. Кейт не хотела, чтобы наследники пропускали занятия, отставая от своих сверстников.

Стоит отметить, что помимо нянечек за детьми герцогини Кембриджской также будут приглядывать ее родители — Кэрол и Майкл Миддлтоны. Джордж, Шарлотта и Луи часто навещают своих бабушку и дедушку по материнской линии. Кроме того, Кейт близко обращается с младшей сестрой — Пиппой, которая в мае 2017 года вышла замуж за миллионера Джеймса Мэттьюса.