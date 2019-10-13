Кейт Миддлтон удержала брата от суицида

32-летний Джеймс Миддлтон, брат герцогини Кембижской, выглядит счастливым человеком. Сейчас он готовится к свадьбе со своей избранницей Ализе Тевене, в его соцсетях счастливые снимки во время прогулок и путешествий, он разводит охотничьих собак и очень любит свое дело.

больше по теме Миддлтон без объяснений уволила помощницу сразу после ее свадьбы Представители королевской семьи такое решение герцогини не комментируют.

Сложно представить, но совсем недавно, все это не радовало Джеймса вплоть до того, что он всерьез начал думать о самоубийстве. В интервью британскому изданию The Sun, Миддлтон признался, что депрессия, начавшаяся у него в начале года, сильно подкосила его.

Вдобавок к апатии добавились дислексия и синдром дефицита внимания. Из-за этого Джеймс не мог не только нормально есть и спать, но даже заниматься приятными отвлекающими делами, например, читать книги или общаться с друзьями.

Кейт очень поддержала брата во время этих испытаний. По его словам, он часто сопровождала его на терапию, старалась много говорить с ним и постоянно держала его состояние на контроле. Не оставила брата и другая сестра, Пиппа Миддлтон, она также ходила с ним на терапию и находилась на связи.

Курс терапии продлился около года и сейчас Джеймс, по его собственным словам, чувствует себя гораздо лучше, вновь радуется жизни и своей предстоящей свадьбе.