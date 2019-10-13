НОВОСТИ

Кейт Миддлтон удержала брата от суицида

Младший брат герцогини был готов свести счеты с жизнью.

Кейт Миддлтон удержала брата от суицида
Фото: Globallookpress.com

32-летний Джеймс Миддлтон, брат герцогини Кембижской, выглядит счастливым человеком. Сейчас он готовится к свадьбе со своей избранницей Ализе Тевене, в его соцсетях счастливые снимки во время прогулок и путешествий, он разводит охотничьих собак и очень любит свое дело.

Сложно представить, но совсем недавно, все это не радовало Джеймса вплоть до того, что он всерьез начал думать о самоубийстве. В интервью британскому изданию The Sun, Миддлтон признался, что депрессия, начавшаяся у него в начале года, сильно подкосила его.

Вдобавок к апатии добавились дислексия и синдром дефицита внимания. Из-за этого Джеймс не мог не только нормально есть и спать, но даже заниматься приятными отвлекающими делами, например, читать книги или общаться с друзьями.

Кейт очень поддержала брата во время этих испытаний. По его словам, он часто сопровождала его на терапию, старалась много говорить с ним и постоянно держала его состояние на контроле. Не оставила брата и другая сестра, Пиппа Миддлтон, она также ходила с ним на терапию и находилась на связи.

Курс терапии продлился около года и сейчас Джеймс, по его собственным словам, чувствует себя гораздо лучше, вновь радуется жизни и своей предстоящей свадьбе.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Брат Кейт МиддлтонДжеймс МиддлтонКейт МиддлтонКейт Миддлтон последние новостиПиппа Миддлтон
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кейт Миддлтон удержала брата от суицида
Интересно?
Поделись с друзьями: