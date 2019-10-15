ЗВЕЗДЫ

Миддлтон в шелковом наряде в бельевом стиле посетила школу для девочек

Герцог и герцогиня Кембриджские во второй раз побывали на публике в Пакистане.

Миддлтон в шелковом наряде в бельевом стиле посетила школу для девочек
Кейт Миддлтон. фото: globallookpress.com

Кейт Миддлтон давно завоевала любовь британцев. Супруга принца Уильяма всегда учтива, элегантна и соблюдает все правила этикета. Не так давно появились слухи, что за советом к ней даже обратилась Меган Маркл, чья репутация заметно пошатнулась после скандала с полетом на частном самолете. Но сама Кэтрин тоже не сидит на месте. Накануне герцог и герцогиня Кембриджские приехали в Пакистан. Это поездка одна из самых сложных для пары.

Для первого появления на публике Миддлтон облачилась в длинное платье мятного цвета, под которое надела брюки в тон. Она повторила образ принцессы Дианы, который та выбрала для поездки в эту страну в 1996 году. Отметим, что супруги не взяли в поездку своих детей, но тщательно подготовились к визиту в мусульманскую страну, изучив все особенности местной культуры. Не удивительно, что для второго выхода в свет Кэтрин облачилась в традиционный мусульманский наряд, который носят и мужчины и женщины.

Принц Уильям и его жена посетили школу для девочек в Исламабаде. Они считают очень важным, чтобы образование было доступным все зависимости от материальных благ человека и гендерных особенностей. Кейт и Уильям осмотрели классы, поговорили с преподавателями. Они также сделали групповой снимок с воспитанниками заведения. Миддлтон выглядела неотразимо в курте и брюках в бельевом стиле насыщенного фиолетового цвета. Ее муж предпочел черные брюки и светло-голубую рубашку.

Облегающий наряд для герцогини сшила местный дизайнер Махен Хан (Maheen Khan). Кэтрин дополнила его бежевыми босоножками с закрытым носом от New Look стоимостью около двух тысяч рублей. Аксессуары она тоже выбрала от пакистанского бренда Zeen.

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Миддлтон в шелковом наряде в бельевом стиле посетила школу для девочек
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